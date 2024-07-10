風力發電趕進度「大船」來幫忙 可同時載12部風電機

卡律布狄斯號排水量超過3萬噸，甲板空間達5萬8000平方呎，這艘船不但可以同時載送12部重達60噸的風電機組，同時也是巨型海上施工平台。(Dominion Energy)

美國離岸風電產量遠落後於歐洲，目前發電量距離2030年的目標還不到2%；目前正在德州 建造中的巨輪「卡律布狄斯」(Charybdis)號明年下水後，風電產量可望大大增加。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，卡律布狄斯這個名字取自希臘神話的海中漩渦怪物，目前已完成約89%，要等到明年才能下水，屆時史上最重視綠能 的拜登 政府只怕已經下台。塔夫茨大學(Tufts University) 離案風電研究學程主任海尼斯(Eric Hines)表示，美國未來幾年內還要再造五艘這樣的船舶才能達到目標。

拜登政府設定的目標，是未來五年半之內，全國風電產量達到3萬兆瓦。但截至去年，舉國之力只產出42兆瓦，遠落後於歐洲；歐洲單是2023年便增加1萬8300兆瓦的發電量。

近幾年建造龐大離岸風電機遭遇許多困難，從供應鏈堵塞到貸款利率調高都有。只是，美國還因100年前立的海洋法預，使得情況更加複雜，讓許多風電建設計畫延宕甚至取消。

11月大選結果不太可能影響到卡律布狄斯的建造；營運方打算靠「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)裡的綠能抵稅額來獲利。若是川普回鍋，只怕對再生能源沒那麼感興趣，屆時再建造這類船舶的前景恐不樂觀。

卡律布狄斯號是在2020年開始建造，這項由「Dominion Energy」、「Seatrium AmFELS」兩家公司合資6億2500萬元的龐大造船計畫，地點在德州布朗斯維爾(Brownsville)造船廠。

卡律布狄斯號排水量超過3萬噸，甲板空間達5萬8000平方呎，可以同時載送12部風電機，每個長357呎、重60噸。

這艘船舶不僅技術規格很重要，還符合1920年「瓊斯法」(Jones Act)的規定；該法規定美國境內由甲點到乙點的船運貨物，必須由美國船舶來載送。而截至目前，還沒有任何一艘美國船舶有能力載送風力發電機組件，直接由港口開到離岸數哩外的安裝地點。

卡律布狄斯號完工後的第一個任務，是Dominion能源公司在維吉尼亞灘(Virginia Beach)以東開發中的離岸風電場。該風電場一旦落成，176部風電機據估可產出2600兆瓦的電力，足以供90萬戶家庭使用。