加州女夏威夷土地遭他人蓋房 纏訟多年終將拆除

加州女子安娜萊‧雷諾茲在夏威夷普納島購買一片土地，不料房地產開發商卻搞錯位置在她的土地上蓋房，經過多年纏訟，法院下令地產商拆屋還地。(路透)

加州 女子安娜萊‧雷諾茲(Annaleine “Anne” Reynolds)在夏威夷州 購買一片土地，準備興建女性冥想療養院 ，不料買下她鄰近土地的房地產開發商搞錯位置，在她的土地上蓋房。經過多年纏訟，雷諾茲近日終於勝訴，法院下令地產商拆除錯蓋的房屋。

安娜萊‧雷諾茲。(取自Anne Reynolds臉書)

紐約郵報(New York Post)報導，雷諾茲2018年以2萬2500元買下夏威夷普納島(Puna)的「夏威夷天堂公園」(Hawaiian Paradise Park)編號第114號，一片擁有面海景觀的土地，準備興建女性冥想療養院。不料開發商「基奧開發合夥公司」(Keaau Development Partnership)及建築公司「PJ's Construction」搞了大烏龍；他們買的是第115號地，卻把一棟價值50萬、有兩臥三衛浴的房子，蓋在114號地上。夏威夷郡(County of Hawaii)還核發建築許可給包商。

法院命令中寫道，這件事不是輕微的侵犯，而是把整個屋子蓋在錯誤的土地上；包商勞倫斯承認自己蓋錯區塊，因為他居然是使用電話線桿來標記地段，卻把房子蓋在電話線桿錯誤的一邊。

法官下令營造公司支付拆除房屋費用，但不必恢復土地原貌；本案接下來還要開庭審判。

雷諾茲的律師迪帕斯奎爾(James Dipasquale)表示，原告雖未大獲全勝，但結果往正確方向發展，房子將被拆除，整件事獲得一些進展。

本案對簿公堂期間，空屋遭人占住，雷諾茲2月往視察之際，發現整個房子布滿糞便。她表示，房子的地板、穿堂浴室、馬桶蓋上都是大便。

開發商還曾一度控告雷諾茲，聲稱她因土地的構工「不公平致富」，但全案後來遭駁回。