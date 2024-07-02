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社會新鮮人 4招建立良好財務

編譯廖振堯／綜合報導
理財專家建議社會新鮮人要盡早走上正確的財務軌道。(美聯社)
理財專家建議社會新鮮人要盡早走上正確的財務軌道。(美聯社)

大學畢業後，求職往往是第一個重大難關，但跨過第一道門檻後隨之而來的是財務管理挑戰，從健康保險、公司福利到預算規畫，可能讓社會新鮮人難以招架。美聯社整理出幾位專家的建議，幫助提早走上正確的財務軌道。

數位投顧機構Betterment財務規畫總監霍爾曼(Nick Holeman)指出，剛找到工作時有許多資訊必須消華，務必仔細閱讀，大多數公司都會提供401(k)和健康保險等福利。關鍵在於雇主資助的退休計畫，他建議新鮮人比平常的比率再多繳2%到3%，這是養成自動儲蓄習慣的好方法，也能從職涯開頭便積少成多。

弄清楚你的健康保險

如果雇主提供多種健康保險計畫，需了解自付額(deductible)、共付額(co-pays)和使用政策；若公司未提供，專家建議加入「平價醫療法」(Affordable Care Act)贊助的計畫，並以預算、健康狀況以及所在地區醫療資源來衡量。若整體健康且不常看醫生，霍爾曼建議選擇高自付額健康計畫，因為它能幫健康儲蓄帳戶(HSA)省錢，此帳戶可預留稅前資金來支付醫療費用，減輕就醫時自費負擔。

準備3至6個月急用金

建立應急基金可以在意外時減輕部分財務負擔，霍爾曼建議將應急基金存在一個單獨的銀行帳戶中，依個人情況保留三到六個月的開銷。

管理信用卡建立好信貸

信用卡可以幫助個人建立信用評分、養成良好信貸習慣，但使用不當則可能淪為卡奴。霍爾曼建議第一張信用卡選擇免年費且易於維持的信用卡，因為信用評分的一個重要因素是信用紀錄的長度。除了每月按時還清餘額，專家建議最好用信用卡來支付本來就負擔得起的費用，信用卡只是一種付款方式，而非借錢手段。

隨時調整預算

預算會隨著職業和工作地點改變。如果希望削減開銷，霍爾曼建議專注於較大筆支出，例如租金或交通費用，而非小額花費，例如咖啡或購物。如果揹負債務，霍爾曼說最好先集中精力償還高利率債務；若沒有債務，那麼就可以開始建立應急基金或為短期目標儲蓄。

信用卡 預算 保險

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