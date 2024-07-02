4年花逾50萬元 讀哥大全美最貴

據統計，位於紐約市區的哥倫比亞大學，就讀四年的花費估計超過50萬元，是全美最昂貴的學府。(本報資料照片)

美國大學所費不貲，尤其是私立名校，財經新聞網站CNBC引述最新統計，在哥倫比亞大學就讀四年的總費用估計超過50萬元，是全美最昂貴的學府。

根據國家教育統計中心(NCES)數據，過去60年美國四年制學院和大學的學費及必要費用總額增加了兩倍多，從1963年的平均每年5369元(經通膨調整)增至2023年的1萬7709元。

除了學費外，學生還需購買書籍和電腦等用品，以及食宿等支出。金融科技新創公司Self Financial指出，在哥倫比亞大學四年的總費用估計可能達到50美元或更高。哥大 公布的2023-24學年度的學費、住宿和其他費用合計為8萬9587元。

但上述費用是以校內住宿和膳食為準，若學生住在校外，以紐約的昂貴生活開銷推算，哥大四年的總花費勢必再往上調。

Self Financial在檢視「美國新聞與世界報導」全美大學排行榜後，列出取得最昂貴的學校，以四年總費用金額排序，全美最貴的10所大學依序為：

1. 哥倫比亞大學(紐約市，51萬4442元)；

2. 紐約大學(紐約市，49萬7402元)；

3. 喬治城大學(華府，47萬2817元)；

4. 哈佛大學(麻州 康橋，47萬2027元)；

5. 加州理工學院(加州巴沙迪納，45萬8330元)；

6. 南加州大學 (洛杉磯，45萬7650元)；

7. 芝加哥大學(芝加哥，45萬5257元)；

8. 喬治華盛頓大學(華府，45萬4377元)；

9. 耶魯大學(康乃狄克州紐黑文，45萬1516元)；

10. 麻省理工學院(麻州康橋，44萬1948元)。