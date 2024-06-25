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生命最後一程 竉物也有臨終關懷

編譯俞仲慈／綜合報導
安寧照護或是臨終關懷也適用於家庭寵物，飼主可以陪伴寵物走完生命最後一程。(美聯社)
安寧照護或是臨終關懷也適用於家庭寵物，飼主可以陪伴寵物走完生命最後一程。(美聯社)

醫界對於不久於世或重症患者，多半建議家屬採取安寧照護或是臨終關懷，其實對許多人來說，這種方式也適用於家裡飼養的寵物，以便飼主可以陪伴寵物走完生命最後一程。

獸醫麗莎•沃林(Lisa Walling)這次出診照顧的對象是一隻名叫拉格比(Rugby)的13歲紐芬蘭犬，當沃林採用針灸療法在拉格比背上插針後，牠高興地舔著一盤花生醬，顯示身體的疼痛與不舒確實減緩。

負責寵物臨終關懷的沃林，不但要確保動物在生命盡頭可能過得舒服，還要協助飼主放手說再見，對她而言，無論寵物或飼主都是病人：「我發現很多時候，我最大部分工作就是幫助飼主。」

可惜拉格比最終還是藥石罔效，經過飼主同意，沃林為拉格比進行安樂死時，飼主全家人都在場陪伴。

根據美聯社報導，國內有愈來愈多所謂的「寵物臨終陪伴員」(pet death doulas)，不需要接受醫療訓練，但可以與獸醫合作，協助飼主處理悲傷與失落情緒，或提供寵物臨終關懷、安寧療護與在家安樂死等諮詢服務。

如果將寵物送醫有困難，飼主不妨考慮聘請沃林這類安寧照護獸醫出診，開立藥物舒緩寵物身體不適或協助改變飲食習慣。

另外寵物隨著年齡增長，四肢僵硬，不適合行走於木製或瓷磚等濕滑地板，在其活動範圍的硬質地板鋪設軟墊，可讓寵物行走更舒服，拉格比的飼主博格(Sam Boege)表示：「我們就是把廚房裡所有地墊都拿來鋪在地板上。」

不過一旦藥物無法減輕寵物痛苦，或寵物出現食慾不振、呼吸困難等症狀，可能就是諮詢獸醫進行安樂死的時候，沃林強調：「不是在縮短牠們的生命，而是在縮短牠們的死亡。」

國內最大的寵物在家安樂死組織Lap of Love創辦人、獸醫麥維提(Dani McVety)表示：「很多時候，採取安樂死是一種適當的決定。」建議飼主提前做好心理準備並了解安樂死運作程序，就可以在寵物最後生命階段，全心全意陪伴照顧。

不過紐約市臨終陪伴員西利(Lauren Seeley)指出：「雖然每個人情況不同，但我發現多數人在事情發生前，根本不會準備好。」

獸醫麗莎·沃林和她的安寧照護病患，一隻名叫拉格比的13歲紐芬蘭犬。(美聯社)
獸醫麗莎·沃林和她的安寧照護病患，一隻名叫拉格比的13歲紐芬蘭犬。(美聯社)

寵物 紐約市

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