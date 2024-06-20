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康州珊迪虎克小學槍擊案 60倖存者高中畢業百感交集

編譯尤寶琪／綜合報導
18歲的槍案倖存者費雪高興自己高中畢業了。（美聯社）
18歲的槍案倖存者費雪高興自己高中畢業了。（美聯社）

康乃狄克州新鎮高中(Newtown High School)在12日舉行畢業典禮，2024學年330名畢業生中，有60名學生是美國史上最嚴重小學槍擊案的倖存者；他們跟普通畢業生一樣，都對自己的未來感到苦樂參半，雖然期待進入大學或職業生涯，但在步上講台領取畢業證書時，都知道有許多以前的同學，無法步上這個講台。

2012年12月14日，珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary School)爆發槍擊案，導致20名一年級學生和六名教職員不幸喪命。在12日的畢業典禮中，校長隆格布哥（Kimberly Longobucco）高聲朗讀這些遇難師生的名字，並為他們默哀片刻。

不久，這些珊迪虎克小學血案倖存者都將離開這個提供他們安慰且保護他們不受外界打擾的社區；其中五名倖存者特地坐下來，與美聯社聊聊他們的畢業典禮、未來計畫以及這場悲劇是如何持續影響他們的生活。

17歲莉莉．瓦西爾納克 (Lilly Wasilnak)當年案發時，所在處離她同學被殺不遠的另一間教室內。她表示很興奮要畢業了，「但我們不能忘記…我們同屆有一大批人都不在了，所以大家的感受都很複雜。」

17歲的艾瑪．艾倫斯(Emma Ehrens)是當年10號教室的11名倖存兒童之一，當時兇手暫停開槍裝子彈，一名學生高聲喊要大家快跑，最後那個教室有五名學生和兩名老師遇害，包括那名要大家快跑的學生。艾倫斯說：「我很興奮終於能告別高中，進入人生下一個篇章；但我也很難過，必須獨自走上那個舞台…我認為他們跟我們在一起，跟我們一起走過那舞台。」

18歲的格蕾絲．費雪(Grace Fischer)在事發當下，和艾拉．西弗 (Ella Seaver) 與瓦西爾納克 (Wasilnak)處在槍擊不遠的教室中：「雖然少了許多同學，但就像莉莉所說的，我們仍要畢業了…我們和那天走過舞台的其他青少年一樣，開心慶祝畢業，心知我們已經走了那麼遠。」

事發後，新鎮為這些家庭提供了一系列服務；官員也盡可能保護他們免受媒體和外人的打擾；學生們表示，離開這個保護他們的社區，很困難的同時，卻又讓人感到解脫。

這五位畢業生都積極參與了新鎮少年行動聯盟(unior Newtown Action Alliance)和其它反槍枝暴力活動，表示希望透過槍管和其他措施來防止槍擊事件發生；其中一些倖存最近還在白宮與副總統賀錦麗(Kamala Harris)見面，討論他們的經歷並呼籲做出改變。

當年槍案倖存者艾倫斯在反對槍枝暴力的集會中發言。（美聯社）
當年槍案倖存者艾倫斯在反對槍枝暴力的集會中發言。（美聯社）

槍擊 白宮 康乃狄克州

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