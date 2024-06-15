母國受迫害 酷兒移民來美尋求庇護

6月是全球同志驕傲月，對部分酷兒移民而言，美國就是避風港。圖為華府日前LGBTQ+大遊行場面。(美聯社)

6月是全球同志驕傲月，對部分酷兒(Queer)移民 而言，美國就是避風港。近期雖然出現反LGBTQ+立法和仇恨風潮，且拜登總統頒布的新行政命令收緊庇護 申請人數，讓移民政策備受關注；移民維權團體表示，來美尋求庇護者，一旦入境就不會遭遇迫切危險。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，加勒比海島國牙買加公民沃克(Xavier Walker)被迫出櫃時，基於同性戀 在牙買加不合法而擔心小命不保，他九年前來美尋求庇護。

沃克透露同年困境說道，「在社區、學校，都必須小心翼翼。必須假裝是異性戀，表現得坦率，避免目光接觸，不要試圖引起注意。一旦他們發現你是同性戀，就會惹上麻煩。」

牙買加自1864年實施「侵害人身罪法案」(Offences Against the Person Act)，同性戀屬違法，儘管該國政府否認實施該法規，但倡議廢除該法的社運人士表示，這項條例確實存在。

總部在英國倫敦的人權研究組織「戰略對話研究所」(Institute of Strategic Dialogue)表示，隨著反對性別和性少數群體的政治運動受到矚目，全球各地的反LGBTQ+情緒持續沸騰。

沃克說：「我最終希望牙買加變得更開放，但我認為無法在短期內發生。有時當我看到牙買加的同志驕傲活動，心想『他們變得更開放了』，但我隨後就會看到新聞報導『有人因為身為同志而遇害』。」

沃克自述9歲時遭一位年長男性親戚性虐待，社區中有些人不認為他是受害者，反而罵他，當地風俗煽動多年來反同性戀的歧視和恥辱。

協助安置移民與難民並提供人道援助的國際非營利組織「希伯來移民援助協會」(Hebrew Immigrant Aid Society, HIAS)性別暴力計畫主任黑斯特‧摩爾(Hester Moore)說：「酷兒在公私領域遭受嚴重歧視，從公共服務、醫療、教育到企業皆然。」

九年前，22歲的沃克離開牙買加，來美尋求庇護。自那時起，沃克持續等待申請獲批准，他是移民平等(Immigration Equality)組織的服務對象之一，該組織為LGTBQ+尋求庇護者和難民提供免費法律諮詢。