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守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」

編譯徐薏茹／綜合報導
一名來自紐約州的退伍軍人終生保守著性取向的祕密，直到臨終才在自己的訃聞中公開出櫃。(美聯社)
一名來自紐約州的退伍軍人終生保守著性取向的祕密，直到臨終才在自己的訃聞中公開出櫃。(美聯社)

紐約州一名退伍軍人終生守著一個祕密，直到過世才在訃聞中公開了他的同性戀身分。

來自奧伯尼的85歲萊恩(Edward Thomas Ryan)上校在給世界的最後一則訊息中透露，他一直知道自己的性取向，但「害怕被排斥」。

萊恩罹癌去世前親自撰寫自己的訃聞，他寫道：「我還必須告訴你們一件事。我這一生都是同性戀，從小學、高中、大學，以及人生的每個階段都是。」

儘管一直保密，但萊恩說他還是幸運地和卡瓦尼亞羅(Paul Cavagnaro)擁有一段長達25年「充滿愛與關懷的關係」。他稱，卡瓦尼亞羅是「一生的摯愛」。

侄子喬瑟夫·萊恩(Joseph Ryan)說，萊恩和卡瓦尼亞羅的關係是家族中公開的祕密，「卡瓦尼亞羅會出席各種家庭聚會，我們大概明白。但萊恩不會直接說出來，或說些什麼，我們不是那種會八卦別人的家庭。」

萊恩在軍人生涯中曾獲授多枚勳章，不公開的主要原因是擔心被同袍「排斥」。

在他軍事生涯的大部分時間，同性戀關係可作為開除軍籍的理由。即便是在退役後，萊恩仍害怕會因為公開出櫃而受到軍事法庭審判。喬瑟夫說，萊恩在臨終前對此感到遺憾。

「我很抱歉沒有勇氣出櫃，我害怕被家人、朋友和同僚排斥，我看過像我這樣的人被如何對待，我實在做不到。」他在訃聞中說，「現在我的祕密公開了，我將永遠安息。」

喬瑟夫說：「萊恩很安靜，但他很勇敢。這件事一直藏在他心裡。」萊恩在驕傲月(Pride Month)期間出櫃對他們家人來說意義重大。

萊恩在1960年代從軍，退役後還擔任退伍軍人組織「美國軍團第1231分會」(American Legion Post #1231)會長，同時還在家鄉倫斯勒(Rensselaer)擔任消防員，並協助成立奧爾巴尼電台WHRL-FM。

他的軍旅生涯榮獲一連串榮譽，包括國防服役勳章(National Defense Service Medal)、捍衛自由勳章(Defense of Liberty Medal)。

同性戀 紐約州

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