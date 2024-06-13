1新娘8伴娘？婚禮省錢有祕訣

專家建議婚禮想省錢，可縮小規模，例如不要請太多伴娘。圖為一名新娘請來八人當伴娘。（路透）

研究顯示，去年全美平均辦一場婚禮的花費高達3萬元，比2022年增加2000元。婚禮顯然是人生一大投資 ，但這件人生大事仍有不少省錢之道。婚禮策畫專家、紐約市 活動策畫公司Forbes Functions創始人卡梅倫．福布斯 (Cameron Forbes)提供了以下婚禮省錢高招：

●縮小婚禮規模

對親朋好友太多的人來說，縮小婚禮規模任務很棘手，但為顧及荷包，這麼做是釜底抽薪之計。

「過去這幾年，我看到參加婚禮人數大增，常有新娘找來七名以上的伴娘，不僅增加賓客總數，更增加妝髮開銷。」福布斯強烈建議選擇規模較小的婚禮派對，「這樣不僅能在更親密的氛圍中與親友共度美好時光，還可以為這個大日子省錢。」

●選擇淡季辦婚禮

多數人似乎都喜歡選擇夏天辦婚禮，有些人甚至毫無商榷餘地；5月至10月成了大多數婚禮搶手時期。但若要節省場地和其他供應成本，選擇「淡季」辦婚禮，堪稱明智之舉。

福布斯提醒準新人，「非高峰時段因需求減少，供應商和場地價格較低。尤其12月、1月和2月這些冬季婚禮月份，價格隨氣溫下降，可省下好幾千元。」

●別挑周六

若非得挑夏季辦大型婚禮，那就選擇一周之中比較便宜的那一天舉辦吧。福布斯說：「周六是最受歡迎的婚禮日，周末客人大多可以參加，不用擔心錯過工作，還可前往特定目的地。但如果改在周五或周日辦婚禮，和周六只差一天，卻往往能省下幾千元。」別挑周六，是減少婚禮當天花費的好方法。

●策略性數位化