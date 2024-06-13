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家暴案頻傳 施暴者有共同特質

編譯陳韻涵／綜合報導
妮可．布朗．辛普森也曾是名人丈夫辛普森手下的家暴受害者，最終遇害。圖為Lifetime頻道最近推出妮可．布朗．辛普森的生平紀錄片。（美聯社）
妮可．布朗．辛普森也曾是名人丈夫辛普森手下的家暴受害者，最終遇害。圖為Lifetime頻道最近推出妮可．布朗．辛普森的生平紀錄片。（美聯社）

好萊塢與歌壇男星對女伴施暴或家庭暴力事件頻傳，部分影像曝光後令人驚駭。每日郵報(Daily Mail)訪問專家，歸納出多數施暴男性的特質與原因。

全國反家庭暴力聯盟(The National Coalition Against Domestic Violence, NCADV)統計，全美約25%的女性和11%的男性遭受某種形式的家暴，而施暴對象往往是親密伴侶。

NCADV指出，平均每分鐘就有將近20人遭伴侶肢體虐待，換算每年逾1000萬名男女受害。

新冠肺炎疫情期間，家暴事件增加，因避疫封措施阻礙受害者取得資源或求助，而加劇暴力的因素不乏壓力、錢、酒精和藥物濫用。

專家指出，加害人通常有強大的控制慾、渴望權力、缺乏自尊，並在動粗後狡辯。協助家暴受害者的社工則表示，加害人往往會仗著體力優勢在性方面欺壓受害者，或阻止伴侶離開。

雖然受害人不分性別，但司法部發現，至少85%的家暴受害者為女性。

全國家暴熱線(National Domestic Violence Hotline)的對外事務官克莉絲托‧賈斯提斯(Crystal Justice)表示，「家暴不一定是肢體傷害，親密伴侶暴力可透過多種形式表現，包括肢體、情緒勒索、數位方式(藉助科技造成傷害)、經濟壓榨與控制。」

性別暴力研究所(Gender Violence Institute)共同創辦人德里(Chuck Derry)表示：「導致家庭暴力的社會規範一大主因是，男性為戶主、男性優於女性，女性軟弱、笨拙、情緒化等文化語言。因而產生『一切都在我掌控之中、這是我的房子、妳要照我說的話做，妳嫁給我，我就擁有妳』等概念。」

德里解釋，「這些其實都是自私的想法，且加害人選擇以傷害他人的方式得到他們想要的東西。」

過去40多年來，德里持續在司法體制中與施暴者打交道；他認為，加害人不能以心理健康當作逃避的藉口。德里表示，參加團體輔導的男性經過心理評估後，結果顯示他們出現心理問題的機率，不會比普通人高。

另有專家表示，許多加害者在幼年曾受虐或目睹家暴；對此，德里表示，這不代表男人會重蹈覆轍。

全國家暴熱線主管賈斯提斯表示，親密伴侶的暴力可透過多種形式表現，包括肢體、情緒勒...
全國家暴熱線主管賈斯提斯表示，親密伴侶的暴力可透過多種形式表現，包括肢體、情緒勒索、數位方式(藉助科技造成傷害)、經濟壓榨與控制。（取材自領英）

家暴 疫情 司法部

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