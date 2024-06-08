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藥價昂貴、自付開銷也變重 美國癌症患者陷財務困境

記者顏伶如／綜合報導
正值勞動年齡的民眾罹患癌症之後，遭遇財務困難的比率較高。圖為一名血癌病人在妻子陪同下，到波士頓準備與醫生討論移植方案。（路透）
正值勞動年齡的民眾罹患癌症之後，遭遇財務困難的比率較高。圖為一名血癌病人在妻子陪同下，到波士頓準備與醫生討論移植方案。（路透）

藥價昂貴、自掏腰包負擔變重，個人收入卻縮水，使得許多美國民眾得了癌症之後陷入財務困境。住在休士頓的53歲婦人關德琳‧傑克森(Gwendolyn Jackson)原本是有全職工作、有保險的房屋經理，子宮頸癌加上中風之後，身體虛弱無法上班而丟了飯碗；如今積欠數萬醫藥費，住家大門被貼上逼遷令，卡車則被貸款機構收回(repossessed)。她說，因為生病而變成「一無所有」。

華爾街日報報導，美國癌症病患的經濟負擔明顯變重，治療藥品價格走高，許多病患存活時間則延長。跨國臨床研究公司(Iqvia)人類數據科學研究所(Institute for Human Data Science)指出，2019年至2023年間問世的癌症新藥當中，約有55%一年開銷至少20萬元。與老年人癌症患者相比，正值勞動年齡的民眾罹患癌症之後，遭遇財務困難的比率較高。

某些患者在不得已的情況下，向發薪日借款(payday loans)機構借錢或刷信用卡暫時渡過難關。研究顯示，GoFundMe募款網站尋求醫藥費協助的案例當中，癌症占約40%。

美國癌症病患的經濟負擔明顯變重，許多美國民眾得了癌症之後陷入財務困境。圖為一名醫...
美國癌症病患的經濟負擔明顯變重，許多美國民眾得了癌症之後陷入財務困境。圖為一名醫生檢查在X光片。(路透)

癌症經常讓病患陷入因為巨額醫藥費開銷而產生的「經濟毒性」(financial toxicity)。除了醫療帳單之外，還有其他非醫療成本，例如接受化療導致身體虛弱，連續數周或數月無法工作，雙重打擊則包括收入虧損、失去透過雇主獲得的健保，財務困境可能多年無法脫身。

紐約「紀念斯隆凱特琳癌症中心」(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)放射線腫瘤科醫師奇諾(Fumiko Chino)表示，生病帶來的財務打擊仍餘波盪漾。奇諾的丈夫十多年前因癌症過世，但她到現在都還因為有醫療帳單仍未繳清，而收到催款通知。

報導指出，某些常用癌症藥物花費動輒超過六位數：血癌藥品Imbruvica一年藥價花費21萬3000多元，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)參加民眾在2022年裡的自掏腰包開銷為5247元。肺癌熱門藥品Tagrisso一年花費則約20萬8000元，藥商AstraZeneca表示，開銷多少取決於患者保險的給付規定。

癌症病人接受治療導致身體虛弱，可能無法工作。圖為放射治療師觀察癌症病人圖像。(路...
癌症病人接受治療導致身體虛弱，可能無法工作。圖為放射治療師觀察癌症病人圖像。(路透)

癌症 聯邦醫療保險 醫療帳單

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