藥房疫情後倒閉潮 醫療照護資源減少 影響少數族裔社區

新澤西州伊麗莎白市伯特藥局老闆帕特爾(前)表示，藥局有時候是病人求診的「第一站」。（美聯社）

連鎖藥局 在新冠肺炎疫情 之前迅速展店後，隨著處方箋給付縮水、竊盜問題嚴重和消費者購物習慣改變，如今迎來倒閉潮，影響拉丁裔、非裔 等少數族裔社區。

美聯社報導，連鎖藥局CVS Health曾宣稱在5年內拓點逾2900家門市，如今收掉數百間店面。華格林(Walgreens)、Rite Aid及其他獨立藥局也紛紛關門退場。

新冠肺炎疫情之前，藥局產業強勢成長，如今卻退出當地民眾信賴的社區，且藥局消費對象及模式存在巨大城鄉差距。

休士頓大學(University of Houston)健康研究員奧莫洛拉‧阿德波朱(Omolola Adepoju)表示，「鄉村地區民眾對藥局的信任無法量化，而在我們談論藥局關閉時，眾人並未充分討論此議題」。

美聯社分析國家處方藥計畫理事會(National Council for Prescription Drug Programs)和人口普查局(Census Bureau)年度「美國社區調查」(American Community Survey)的44州數據發現，非裔和拉丁裔社區的人均藥局數量，往往低於白人住戶居多的社區，且與先前研究發現的都市「藥局沙漠」(pharmacy deserts)集中的地區一致。

美聯社另分析49州的數據，結果發現，人均連鎖藥局數量最少的州分別在阿拉斯加州、俄勒岡州，以及新墨西哥州；前述州約三分之二的藥局為連鎖品牌，而獨立藥局則集中於都會超市或人口較多的州。

過去幾年，藥局已成為更大宗的醫療照護資源，尤其是對那些因為工作緣故而不方便預約診所看醫生的病患。

全美兩大連鎖藥局在內的許多藥局，提供門診治療和十多種疫苗服務，並鼓勵醫生給予患者關於糖尿病、高血壓等慢性病的建議。

新澤西州伊麗莎白市(Elizabeth)伯特藥局(Bert's Pharmacy)老闆兼藥師帕特爾(Prakash Patel)表示，藥局有時候是病人的「第一站」。

帕特爾解釋，「去診所看醫生並不容易，往往需要事前預約，且診療時間有限。因此，每當有成人或幼童生病，他們會先前往藥局。」