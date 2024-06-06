避免過度消費 金融顧問傳授5原則 有助減少浪費
邁入高通膨時代，許多消費者開始節制購物，只是說來容易、做起來難，因此專家歸納抑制消費的五大原則，幫助消費者減少不必要的浪費。
金融輔導顧問Behavioral Cents執行長拉特爾(Carrie Rattle)表示：「對於那些意識到自己消費過度的人，我很佩服，因為北美向來推崇消費，大家真的過度浪費了。」她歸納以下五項控制購買慾的原則。
發現個人弱點
從化妝品到外賣或是賣場一元專區，許多人容易買下不需要的物品，因此先了解個人弱點，有助於達成目標。
英國南安普敦(Southhampton)的韋斯特拉普(Mia Westrap)檢查消費習慣，發現自己愛買不必要的食物飲料：「光是買可樂等碳酸飲料，就花掉上千元。」
制定個人規則
住在聖地牙哥、22歲的華茲華斯(Amea Wadsworth)，過去喜歡去大賣場和百貨公司採購衣服雜貨，大學畢業返家後，發現衣物堆積如山：「我發現自己買太多，浪費很多錢，卻從來沒穿過。」
於是華茲華斯下定決心不再買新衣，開始制定個人採購計畫，減少無謂支出，這項挑戰的樂趣之一就是沒有固定規則，可依需求隨時調整。
購物前先寫清單
購物與情緒息息相關，容易誘發購買欲，每當華茲華斯有購物衝動時，先把物品名稱寫下而非立即採購，等到月底瀏覽清單再決定是否購買，她說：「回頭看自己寫下的清單，很高興沒有買，因為真的不需要。」
取消訂閱與關注
個人理財公司Credit Karma消費顧問艾爾維(Courtney Alev)指出，受到促銷與新商品的吸引，很容易有非必要的購物衝動，帶來開銷超支的後果，建議消費者取消訂閱與關注，停止追蹤那些刺激刷卡衝動的購物平台。
遭遇挫折放輕鬆
當韋斯特拉普開始採行禁購計畫後，先是座車拋錨，後來又因罰單逾期收到高額罰款，讓她無法依照既定計畫減少支出。
但是拉特爾認為只要持續努力即可：「一旦失敗，會需要更多幫助，但你不是失敗者，只是方法失敗。」並強調培養新習慣與管理財務過程中，難免遭遇挫折，放鬆一點也無妨。
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