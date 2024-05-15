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史上最無聊影片？ 網民朝聖35年前微軟Word教學片：超助眠

編譯俞仲慈／綜合報導
退休行銷專家蘭迪史密斯(小圖)1989年拍攝的一段Microsoft Word教學示範影片，至今仍在網路上流傳，而且號稱史上最無聊的影片，被無數網友拿來當助眠神器。(YouTube截圖)
退休行銷專家蘭迪史密斯(小圖)1989年拍攝的一段Microsoft Word教學示範影片，至今仍在網路上流傳，而且號稱史上最無聊的影片，被無數網友拿來當助眠神器。(YouTube截圖)

佛羅里達州一名退休行銷專家1989年時所拍攝的一段微軟文字處理程式(Microsoft Word)教學示範影片，至今仍在網路上流傳，而且被稱為史上最無聊的影片，被無數網友拿來當助眠神器。

據每日郵報(Daily Mail)報導，居住在佛州奧蒙德灘(Ormond Beach)退休族史密斯(Randy Smith)1989年在行銷公司任職時，拍攝了一支兩小時的教學影片，示範如何使用當時最新的Microsoft Word軟體。

沒想到35年後這支影片還在YouTube上架，並成為發燒影片，點閱率累計超過300萬次。

去年年底，說話輕聲細語的史密斯收到一則陌生簡訊，感謝他的影片幫助入睡，令他不敢置信：「我不知道對Microsoft Word不感興趣的人為何要觀看，尤其如此老舊的版本。」

報導指出，2014年4月史密斯教學影片被YouTube用戶Whamtan上傳到網路，並命名為「史上最無聊影片」，10年來累計點閱率高達319萬次，有超過1萬條評論。影片大受歡迎的原因並非網友想要學習使用Word程式，而是助眠效果神速。

有網友坦承：「我數不清這支影片幫助我入睡的次數，但是很感謝影片上架。」還有網友表示：「若想要迎接真正的挑戰，請改用0.25倍慢速觀看。」

影片中，史密斯面對鏡頭侃侃而談，長達兩小時完全沒吃螺絲，一鏡到底，有網友不禁讚嘆：「這個人值得我們花點時間觀看他說明Word操作方法，完全沒有經過任何剪接或編輯。」

YouTube網紅詹姆斯(Jesy James)去年11月為該影片追加了續集，由史密斯本人提供的「提高自尊的10個步驟」影片，詹姆斯坦承：「這位傳奇人物史密斯就是我父親，影片造成轟動讓他深感高興，所以送給我這些磁碟，希望為喜歡原始影片的網友帶來更多樂趣。」

Microsoft YouTube 退休

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