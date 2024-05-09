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德州女獸醫立大功 首次在乳牛驗出禽流感病毒

編譯徐薏茹／綜合報導
德州獸醫彼德森在牛隻身上發現禽流感病毒，破解該區域的禽流感謎團。(美聯社)
德州獸醫彼德森在牛隻身上發現禽流感病毒，破解該區域的禽流感謎團。(美聯社)

德州一名獸醫在牛隻身上發現禽流感病毒，破解該區域的禽流感謎團。

阿馬里洛(Amarillo)的獸醫芭芭拉•彼德森(Barbara Petersen)3月初接獲一通來自酪農業業者的電話，表示擔心在農場死亡的烏鴉、鴿子和其他鳥類，接著又傳來消息，告知穀倉貓突然死亡。

幾日之內，彼德森聽說生病的乳牛出現不尋常的症狀，包括高燒、不願進食、奶量減少；但典型疾病的檢測結果呈陰性。

彼德森在德州狹長地帶(Texas Panhandle)監測十幾個農場的4萬多頭牛，採集貓和乳牛的樣本，寄送給愛阿華州立大學獸醫診斷實驗室的馬格斯塔特(Drew Magstadt)博士。

樣本的禽流感病毒檢測呈陽性，這種病毒從未在牛隻身上發現過，是H5N1 A型禽流感病毒能夠感染乳牛的第一個證據；根據農業部(USDA)的數據，截至1日，已有36個美國牛群確認感染。

彼德森指出，與此同時，幾乎每個有生病動物的農場裡也出現生病的人，「我們積極檢查人類情況」。

根據疾病防治中心(CDC)的資訊，目前美國已經有兩人確認感染H5N1，最新一個德州酪農業工作人員案例與牛隻疫情有關，CDC呼吸系統疾病官員達斯卡拉奇斯(Demetre Daskalakis) 1日透露，約20幾人已經接受檢測，自病毒在乳牛中出現後，約100人已受到監測。

達斯卡拉奇斯表示，CDC在牛隻感染地區沒有看到不尋常的流感趨勢，但一些專家疑惑，關於生病工作人員的傳聞報告，是否代表不只一人從動物身上感染該病毒。

彼德森說，一些工作人員出現與流感一致的症狀，包括發燒、身體疼痛、鼻塞或充血，有些人患有結膜炎，在診斷出禽流感的德州酪農業工人身上也有偵測到。

德州大學醫學分部傳染病流行病學者格雷博士(Gregory Gray)一直在德州的兩個農場採集來自牲畜和人的樣本，在確認牛隻感染的農場，也有報告稱工作人員出現輕微病症。

但格雷的研究難以順利進行，許多工作人員不願接受檢測，可能是因為他們獲得健康照護的機會有限，或是害怕洩漏私人健康資訊。

在沒有得到證實的情況下，無法確定生病的工人是否感染禽流感病毒，或者是其他不相關的疾病。

在德州發現H5N1 A型禽流感病毒能夠感染乳牛的第一個證據。圖為乳牛被送上大卡車...
在德州發現H5N1 A型禽流感病毒能夠感染乳牛的第一個證據。圖為乳牛被送上大卡車。（美聯社）

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