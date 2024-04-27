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房價中位數逾38萬創新高 購屋愈來愈難了

編譯周芳苑／綜合報導
目前全美房價中位數為38萬3725元，較去年同期上漲5.2%，創2022年10月以來最大年度漲幅。現在想一圓購屋夢，花費要比以往任何時候都來得高。(美聯社)
目前全美房價中位數為38萬3725元，較去年同期上漲5.2%，創2022年10月以來最大年度漲幅。現在想一圓購屋夢，花費要比以往任何時候都來得高。(美聯社)

現在想要在美國一圓購屋夢，花費要比以往任何時候都來得高。根據地產業者Redfin最新數字，截至4月21日的四周期間，全美房價中位數為38萬3725元，較去年同期上漲5.2%，創2022年10月以來最大年度漲幅。

此外，本周30年固定房貸利率平均上揚至7.1%，創2023年11月以來新高點。去年底聯準會( Fed)暗示今年將降息後，房貸利率曾短暫下跌，但後來強勁經濟數據推遲了降息時間表，房貸利率穩步回升。

房貸利率走高下，每月房貸還款中位數躍升至2843元、創新高，較去年同期增加13%。

Redfin經濟研究主管趙辰(Chen Zhao，音譯)說，打算買房者應有心理準備，今年可能找不到理想交易時機。

趙辰表示，房價漲勢在未來幾個月有可能略為降溫，如果高房貸款利率持平或稍微下降，但在可預見的未來，整體住房成本恐將維持高檔。

專門研判聯準會利率走勢的CME Fedwatch工具網站預測，聯準會9月才會開始降息，故未來一段時間內，房貸利率在內的借貸成本將居高不下。

最新消費者物價指數(CPI)顯示，住房成本(Shelter costs)是推升頑固黏性通膨的指標之一，占年度核心通膨(core inflation)60% 以上。儘管通膨率已從2022年6月的高點9%降至3.5%，聯準會對於能否順利達到2%目標區沒有信心，預計下周開會時將把利率維持在目前的5.25%至5.5%區間。

為因應高借貸成本，許多買家用現金買房，或繳交高額頭期款。2月份全美超過三分之一房屋交易採全現金，逼近歷史新高。頭期款中位數則增至5萬5640元，較去年同期上漲24.1%。

趙辰指出，但多數買家無法承擔全現金出價、或提高頭期款金額，導致許多地方只有富人才買得起房子。

利率 聯準會 降息

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