麥當勞價格10年翻倍 超過通膨

最新調查發現，麥當勞菜單品項的價格在10年內翻了一倍，有些餐點甚至漲價三倍。(路透)

曾經被視為是經濟實惠的麥當勞 ，現在對許多人來說是種奢侈。最新調查發現，麥當勞菜單品項的價格在10年內翻了一倍，有些餐點甚至漲價三倍。

根據美國勞工統計局的數據，自 2014年以來，物價上漲31%，而麥當勞的漲幅幾乎是官方通膨率的三倍多。

過去，一份4盎司牛肉堡套餐加奧利奧冰旋風(Orio McFlurry)售價不到8元。現在，該組合的價格是原來的兩倍多，要價16.50元。依照物價漲幅來看，2014年的8元現在應該只要10.50元。

根據FinanceBuzz的數據，某些項目的漲價速度更快，2014年，一份麥香雞的價格僅為1元，但現在價格已經漲三倍。

一包中薯的價格上漲了一倍多，從1.59元漲到3.79元。一份雙層起司漢堡過去只要1.19元，現在賣到3.19元。

部分商品漲幅沒那麼高，像是中杯飲料的漲幅低於通貨膨脹，十年前為1.29元，現在仍只有1.61元。

「經濟學人」發明了大麥克指數，作為記錄不同貨幣購買力變化的相關方式。2014年至2024年間，這種雙層漢堡的價格增加了約34%，低於FinanceBuzz的調查結果，僅略高於官方公布的31%通膨率。

聖地牙哥 大學諾斯商學院教授羅卡托(Daniel Roccato)表示，速食經營者調價的速度快於整體通膨率，消費者的接受度已經達緊繃，這對核心消費者來說尤其困難，速食價格雖不會下跌，但應該很難在持續上漲。

GlobalData Retail顧問公司總經理桑德斯 (Neil Saunders)表示，消費者已經厭倦了價格上漲，特別是麥當勞這種原本廉價的食物，但現在卻變成了昂貴的奢侈品。

約翰霍普金斯大學行銷學副教授辛格(Shubhranshu Singh)表示，速食價格上漲是因為勞動成本不斷上升，消費者因為想省錢，開始從全面服務餐廳轉移到速食快餐店，也增加了速食業整體勞力需求。