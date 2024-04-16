除了房貸 保費飆、房屋維護費漲 屋主兩難

隨著抵押貸款利率達到23年來的最高水平，且房價屢創新高，去年的自有房屋可負擔能力跌至自1980年代以來的最低水平。(路透)

隨著抵押貸款利率 達到23年來的最高水平，且房價屢創新高，去年的自有房屋可負擔能力跌至自1980年代以來的最低水平。

儘管今年的借款成本稍微減輕，30年期房貸的平均利率自10月以來下降約1個百分點，但與持有房屋的其他成本仍在上漲，而且幾乎沒有減緩的跡象。

全國大部分地區的房地產 稅和房屋維護成本都在攀升，房利美(Fannie Mae)經濟學者2022年的一項分析報告顯示，房地產稅、維護、水電、保險 等非房貸成本占屋主總花費的一半以上。

更糟的是，房屋保險費正在飆升，根據「保險資訊研究所」(Insurance Information Institute)針對標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)數據的分析，因全美各地的水災、風暴、野火等天然災害支出一連串的巨額給付後，2023年19個州的保險費平均上漲10%以上。

多項成本攀升代表許多首次買房的屋主將持續面臨資金緊張的問題。

發霉的外牆，腐蝕的地板，房屋維護的成本愈來愈高，合格的專業人士卻供不應求。(路透)

許多房主不得不節省幾筆開支以滿足房屋相關的花費需求，根據房產公司Clever Real Estate今年2月針對1000名屋主所做的線上調查，近五分之一的屋主表示，若不以信用卡墊錢，他們無法負擔500元的緊急維修費用；另外42%的屋主表示，由於無法負擔花費，他們選擇跳過維修或維護房屋。

房利美去年的調查顯示，近10%受訪的屋主沒有信心能在下一次更新保單時還能負擔得起房屋保險費用。

發霉的外牆，腐蝕的地板，房屋維護的成本愈來愈高，合格的專業人士卻供不應求。(路透)

房屋維護成本已經上漲，根據房屋裝修技術公司Thumbtack的數據，2023年第四季，一年的房屋維護費用平均為6663元，與一年前相比上漲了8.3%，該指數納入排水溝清理及草坪照護等定期維護費用，以及屋頂維修或保養等偶爾的支出。