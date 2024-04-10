年輕人被炒不沉默 拍視頻談失業創傷 愈來愈多

科技公司「Cloudflare」一名員工在抖音分享被解雇的經驗，引來該公司執行長普林斯回應。(路透)

被解雇往往是不願公開的人生經驗；但是今年1月科技公司的年輕會計主管布列特尼‧皮區(Brittany Pietsch)把自己被解雇一事的心路歷程做成視頻貼上抖音(TikTok)，談論自己質疑被炒魷魚的理由、主管的態度。華盛頓郵報報導，現在皮區並不孤獨，有很多人跟她一樣公開談失去工作，並表示願意離開無法令人滿足的工作。

皮區原是科技公司「Cloudflare」的會計主管，但1月時人力資源室代表來找她，說她已被解雇。她把自己雲霄飛車般的心路歷程做成九分鐘的視頻，取標題為「享受創傷」(Enjoy the trauma! :))，內容指出，素不相識的人資室代表告訴她，她的工作表現不符預期。她聽了很沮喪，表示經理給她的考績很好，要求給個解釋。

皮區在視頻中向人資室喊話說，跟被解職的人談上10分鐘、15分鐘，跟他們講被解雇，徹底搞砸他們的人生，對人資室辦事員必然是輕而易舉的事。但對她來說，感覺上是「被打臉」。

Cloudflare公司並未立即回應置評。但公司執行長普林斯(Matthew Prince)在社媒X平台貼文表示，看到視頻「很痛苦」，再指出「經理人總不免要介入」開除人，但「不該有員工對自己表現確實不佳而感到吃驚」。

科技、媒體及金融產業近幾個月裁員 數千人，跟皮區一樣的視頻不斷冒出來。年輕人公開談失去工作，認為裁員對他們財務及心理健康傷害很大，記錄下來有宣洩作用，找到聯繫感。他們大談現在是人工智慧(AI)招人的時代，找工作本質上沒人情味，並談到情願離開無法實現人生的工作。

年輕人坦言自己失去工作，與以往伴隨失業而起的羞愧及沉默，已出現截然不同的變化。有人雖批評這類勞工 對就業 市場未免太天真，但專家表示，有這種分享的衝動，可以幫助年輕勞工處理人生就業時期，碰到裁員的痛苦面向。

俄亥俄州Z世代專家山納(Morgan Sanner)指出，有人說出「勞動人生正是如此」，其實好處很多，也提供管道讓人在職場裡覺得較不孤獨。