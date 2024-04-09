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號稱療效極佳、草藥成分 加州婦買越南製痔瘡藥膏 鉛中毒死亡

編譯徐薏茹／綜合報導
加州政府對含鉛嚴重超標的越南製Cao Boi Tri Cay Thau Dau痔瘡藥膏，發出召回令。(截自X@Lead-Free NJ)
加州政府對含鉛嚴重超標的越南製Cao Boi Tri Cay Thau Dau痔瘡藥膏，發出召回令。(截自X@Lead-Free NJ)

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，一名加州沙加緬度一名婦人透過親友在臉書社團購買號稱療效極佳、草藥成分的越南製痔瘡藥，結果後來卻因鉛中毒死亡。

卡拉韋拉斯郡(Calaveras County)公共衛生局日前在臉書發表聲明指出，檢測發現這種Cao Boi Tri Cay Thau Dau痔瘡藥膏，含鉛量達4%，嚴重超標，使用者面臨鉛中毒的致命風險。曾經使用藥膏的民眾應該立即停止使用，並接受抽血檢查。

報導指出，該名婦人是透過親友在越南購買這款熱門痔瘡藥，然後郵寄到美國。消費者在美國能否從其他管道直接購買，則有待調查。這款藥膏在越南生產，製造商並輸出到美國的許可。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)並未針對這起事件發表評論。

近幾個月來，美國頻頻發生有毒金屬含量嚴重超標的案例，問題產品包括嬰兒蘋果泥、肉桂粉、玩具手環及嬰幼兒水杯、水壺、巧克力等。

疾病管制中心(CDC)統計顯示，從越南、印度、敘利亞進口的某些香料被驗出含鉛，用來減輕月經疼痛、關節炎等症狀的某些藥粉或藥丸也被發現含鉛。

今年第一季全美傳出現多起商品含鉛量嚴重超標的事件：印度製造、在亞馬遜(Amazon)網站銷售的槌球遊戲組被發現含鉛而遭下架回收；中國製造、在亞馬遜網站販賣的兒童皇冠鑲有含鉛人造鑽石；休閒品牌Skechers全美門市販賣的中國製首飾也被查出含鉛過量。

CDC表示，美國自1978年以來就禁止含鉛油漆，但在此之前建造的房屋若出現油漆剝落或裂縫即有可能出現鉛，但CDC也表示，在玩具、珠寶、糖果或傳統家庭療法中可能發現鉛的存在，也可能出現在飲用水或是被工業和其他來源汙染的土壤中。

國際非營利組織Pure Earth去年9月發布的一項研究發現，在25個國家70個市場上銷售的5000多種消費品和食品中，有18%商品的鉛含量超標。

疾病管制中心表示，近來在許多玩具、珠寶、糖果和服裝等消費商品中都驗出鉛含量超標....
疾病管制中心表示，近來在許多玩具、珠寶、糖果和服裝等消費商品中都驗出鉛含量超標.。(CDC官網)

越南 CDC 亞馬遜

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