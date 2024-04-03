無人監督 自駕大卡車 年底開上高速路 恐引發安全、失業問題

安裝Aurora自駕系統的大卡車停在德州一處設施裡。(路透)

64歲的詹金斯(AJ Jenkins)是一名大卡車(semi truck)駕駛，正監督一輛18輪大卡車，在45號州際公路上緩慢向南行駛；你沒看錯，他是負責監督而非是駕駛這輛自駕大卡車。

在這條達拉斯(Dallas)和休士頓(Houston)之間的熱門貨運路線上，這輛自駕卡車成功避開路上的輪胎碎片，繞過一輛破舊平板車，還在碰到緊急車輛時減速讓行，甚至在下了高速公路，碰到一輛在交岔路口突然轉彎的皮卡(Pickup)時，及時停住卡車。

身為自駕卡車駕駛的詹金斯，他的主要工作是在出問題時接手駕駛卡車。他說：「你得為任何事情做好準備；民眾會在卡車周圍做些很瘋狂的事。」

這輛自駕卡車是由Aurora Innovation經營，是目前美國高速公路上可見自駕卡車的一員。隨著兩大自駕卡車公司Aurora和Kodiak Robotics紛紛在德州 推出了全自動無人自駕卡車後，預計從2024年年底開始，自駕卡車將首次在沒有人類的監督下，單獨上路。

先進自動駕駛卡車預計將會對美國供應鏈產生巨大影響，大幅減少貨物運送所需時間，並讓卡車運輸業擺脫人力成本和體力限制。但同時，這技術的進步，也引發外界對公速公路安全、失業、缺乏聯邦監管，以及各州針對自駕卡車可在哪裡與該如何運作之法律的擔憂。

基本情況，除非有某州明確表示禁行，自駕小客車和卡車是可以在美國任何地方行駛；這代表自駕卡車公司可在全美各地測試與營運他們的車輛；根據Aurora數據，包括德州、佛州、亞利桑納州和內華達州等20多個州在內，都具體允許自駕車 的營運；另外16州則沒有針對自動駕駛汽車的具體規定，其餘包括加州 、麻州和紐約州等十個州，則對州內自駕卡車設下限制。

由於聯邦監管步伐緩慢，有勞工和安全倡議人士著手在多個州推動立法，要徹底禁止無人卡車上路，但目前都仍尚未成功。加州立法機構在去年批准了一項措施，要求所有自駕卡車都必須搭配人類操作員，但該措施遭州長紐森(Gavin Newsom)否決，說有鑑於加州法規已經禁止超過1萬磅的自駕卡車，該措施很「不必要」。