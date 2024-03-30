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追討溢付社福金上限10% 不再全額攔截

編譯陳韻涵／綜合報導
社安局依法必須收回溢付的社福金，但追討行動導致部分對象深陷財務困境甚至無家可歸而遭抗議後，已著手改革追討溢付社福金的政策。(美聯社)
社安局依法必須收回溢付的社福金，但追討行動導致部分對象深陷財務困境甚至無家可歸而遭抗議後，已著手改革追討溢付社福金的政策。(美聯社)

社會安全局(SSA)表示，追討溢付社安福利金的行動導致部分對象深陷財務困境甚至無家可歸而遭抗議後，已著手改革追討溢付社安福利金的政策。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，社安局依法必須收回溢付的社安福利金，但在部分社安福利金受益人接到通知要求在30天內還款的消息曝光後，社安局的做法招致撻伐，這些「意外帳單」有時上看數萬元。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)的健康新聞(Health News)、CBS新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)等媒體報導，若遭追繳對象未能立即付帳，社安局可能扣押這些人的月付社安福利金，從而使其陷入財務困境。

社安局局長、前馬里蘭州長歐麥利(Martin O'Malley) 20日表示，遭追繳對象若未能在期限內回應還款要求，社安局將停止「100%攔截受益人每月社福金」的嚴格做法，強制追繳金額頂多為每月社福金的10%。

社安局另將還款計畫從先前的36個月，延長至60個月，讓被追繳的對象有多兩年的時間還錢；此外，被追討的對象不用再自證清白，佐證並非自身錯誤導致社安局多發社福金。

歐麥利在聲明中表示，社安局之前的政策「對個人嚴重不公，就像我們從人們痛失家園或陷入財務困境的故事中所見，當他們赫然發現福利被取消，還要被追討數十年的溢付款」。

2023年12就任的歐麥利最近接受「凱瑟家庭基金會健康新聞」訪問時，矢言修復追討溢付款的「殘酷」制度，並稱社安局將讓特定對象更容易勾銷欠款，條件包括自認無誤或無力清償。

社安局局長歐麥利20日表示，遭追繳對象若未能在期限內回應還款要求，社安局將停止嚴...
社安局局長歐麥利20日表示，遭追繳對象若未能在期限內回應還款要求，社安局將停止嚴格做法，強制追繳金額頂多為每月社福金的10%。(美聯社)

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