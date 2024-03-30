追討溢付社福金上限10% 不再全額攔截

社安局依法必須收回溢付的社福金，但追討行動導致部分對象深陷財務困境甚至無家可歸而遭抗議後，已著手改革追討溢付社福金的政策。(美聯社)

社會安全局(SSA )表示，追討溢付社安福利 金的行動導致部分對象深陷財務困境甚至無家可歸而遭抗議後，已著手改革追討溢付社安福利金的政策。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，社安局依法必須收回溢付的社安福利金，但在部分社安福利金受益人接到通知要求在30天內還款的消息曝光後，社安局的做法招致撻伐，這些「意外帳單」有時上看數萬元。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)的健康新聞(Health News)、CBS新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)等媒體報導，若遭追繳對象未能立即付帳，社安局可能扣押這些人的月付社安福利金，從而使其陷入財務困境。

社安局局長、前馬里蘭州 長歐麥利(Martin O'Malley) 20日表示，遭追繳對象若未能在期限內回應還款要求，社安局將停止「100%攔截受益人每月社福金」的嚴格做法，強制追繳金額頂多為每月社福金的10%。

社安局另將還款計畫從先前的36個月，延長至60個月，讓被追繳的對象有多兩年的時間還錢；此外，被追討的對象不用再自證清白，佐證並非自身錯誤導致社安局多發社福金。

歐麥利在聲明中表示，社安局之前的政策「對個人嚴重不公，就像我們從人們痛失家園或陷入財務困境的故事中所見，當他們赫然發現福利被取消，還要被追討數十年的溢付款」。

2023年12就任的歐麥利最近接受「凱瑟家庭基金會健康新聞」訪問時，矢言修復追討溢付款的「殘酷」制度，並稱社安局將讓特定對象更容易勾銷欠款，條件包括自認無誤或無力清償。