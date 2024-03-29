Trader Joe's香蕉 20年來首度漲價

香蕉產業專家本月稍早警告說，由於氣候變遷，世界各地的香蕉價格很可能上漲。(路透)

喬氏超市Trader Joe's 的香蕉售價20多年來首度漲價。

香蕉單價上漲約20%，從每根19分漲到23分，公司發言人表示，Trader Joe's只有在成本變化時才會更動價格。

食品雜貨價格仍在上漲

Trader Joe's未詳細說明香蕉漲價的原因，但即使通膨已經降溫，食品價格仍居高不下，據CBS MoneyWatch報導，截至2023年底，消費者購買相同食物雜貨的費用比2021年增加近20%。

可可和砂糖是漲價的商品之一，一磅砂糖期貨在2023年上漲2.7%後，2024年上漲約8%；由於世界可可主要生產地西非的氣溫上升，對作物收成造成壓力與損害，可可的價格近期創下新高紀錄。

根據勞工 統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據，一磅香蕉的價格在過去一年相對保持穩定，從2023年2月到2024年2月，價格介於每磅62分到64分之間；目前尚不清楚Trader Joe's香蕉漲價的原因，但世界香蕉論壇(World Banana Forum)的產業專家本月稍早警告，由於氣候變遷 ，世界各地的香蕉價格很可能上漲。

維持20多年不變的喬氏超市Trader Joe's香蕉價格也漲價了，單價從每根19分漲到23分，(Trader Joe's官網)

永續農業和作物病理學學者貝柏(Dan Bebber)先前曾告訴哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)，當溫度上升超過香蕉生長的最佳水平時，就有低生產的風險。

氣候變遷也會加劇威脅香蕉樹健康的疾病，尤其TR4真菌將更容易傳播。

貝柏指出，消費者應該已經為香蕉支出更多費用，防止問題惡化，提高價格將有助於讓香蕉生產國為氣候變遷做好準備，採取緩解措施、照顧土壤，並支付工人更高的工資。