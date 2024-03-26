牙菌斑細菌恐致大腸癌抗藥性 含量高 預後較差

美國國家癌症研究所癌症研究中心的顯微鏡影像，紅色部分為人類結腸癌細胞的細胞核。(美聯社)

最新一期「自然」(Nature)期刊上的研究報告指出，一種導致牙菌斑的細菌可能是大腸直腸癌抗藥性的原因。

研究觀察近200起大腸癌腫瘤 的細菌組成，以及1200多人的糞便樣本，其中有一半的樣本沒有癌症 ，並發現50%的大腸癌腫瘤中有一種名為具核梭桿菌(Fusobacterium nucleatum)的亞種，似乎可保護腫瘤細胞免受抗癌藥物的侵害；專家指出，這項發現可為新的治療方法和篩檢發法鋪路。

主要共同作者、西雅圖 賀勤森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Center)人類生物學助教布爾曼(Susan Bullman)說：「大腸癌腫瘤中這種細菌含量高的患者，不但預後較差、對化療反應不佳，且復發風險也較高。」

美國癌症協會(American Cancer Society)指出，大腸癌是美國癌症死亡第二大原因，預計2024年將導致超過5萬3000名美國人喪命。

而且，年輕人罹癌率也在急速上升，從1995年到2019年之間，55歲以下確診罹患大腸癌的比率幾乎翻倍，從11%躍升至20%；更重要的是，這些病例通常是在較晚且更具侵略性的階段，才被診斷出來；但專家仍無法解釋這種轉變。

俄勒岡健康與科學大學(Oregon Health & Science University)外科腫瘤學家主治醫師羅查(Flavio Rocha)說：「如果及早發現，大腸癌是可以治療的，但年輕人病例不斷增加，我們卻不知道原因。」

而新研究也未給這個問題帶來解答；但布爾曼表示，研究結果針對罹患大腸癌的年輕人中，這種細菌的水平是否較高提出質疑，尤其是大腸癌罹癌年輕化全球都出現上升趨勢，且原因不明的情況下。