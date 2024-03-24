佛蒙特州去年水災災情仍未解決 居不安

去年佛蒙特州因豪雨淹水，水退後首府蒙特佩利爾的商店清理出大量被水泡爛的家具和物品。 (美聯社)

2023年夏天佛蒙特州 發生水災水的兩個社區巴雷(Barre)和首府蒙特佩利爾(Montpelier)，目前已向州政府請求撥款350萬元，為當地災民20棟房屋墊高地基；這些災民在州政府努力解決住房危機的同時，仍需要安全的住處。

美聯社日前報導，社區領袖在州議會記者會上表示，修整房屋比建造新屋便宜許多。

巴雷市經理(City Manager)斯托雷利卡斯特羅(Nicolas Storellicastro)表示：「這是個緊急要求；許多人仍生活在不安全的地方，但他們無處可去。」官員也指出，希望政府收購買斷災損房屋的民眾，無法在短時間內知道結果。

蒙特佩利爾市經理弗雷澤(Bill Frasier)表示：「我們有民眾生活在危險情況之中，他們等不了那麼久。」

市議員希爾(Lauren Hierl)指出，蒙特佩利爾有名婦女和她兩個孩子，住在一棟被洪水 破壞的1870 年代建造的農家裡。「他們在洪水後無處可去，一直住在沒有地板、沒有牆壁的地方；她這段期間都只能在烤肉架上做飯，」希爾說。

希爾表示，這名婦女花了至少4萬元把房屋弄乾和除黴，然後加上隔熱層和底層地板，一樓不再有浴室；如果被買斷，那房子將會屬於銀行，而她和她孩子將會無家可歸。