FDA放寬規定 65歲以上 可接種第2劑2價疫苗

食品藥物管理局決定允許65歲以上、且曾經接種莫德納或輝瑞第一劑新冠病毒二價疫苗超過四個月者,施打第二劑針對Omicron變體的二價疫苗補強針。(路透)

全國公共廣播電台(NPR)引述聯邦官員說法報導,食品暨藥物管理局(FDA )已決定允許65歲以上、且曾經接種莫德納(Moderna)或輝瑞(Pfizer-BioNTech)藥廠生產的第一劑新冠補強二價疫苗 (bivalent vaccine)針超過四個月者,以及免疫系統較弱、且至少在兩個月前接種過其中一劑補強針者,接種第二劑針對Omicron變體的補強針。

「二價疫苗」是疫苗對兩種不同的病毒或同一病毒兩種毒株提供保障;預計FDA會在兩周內宣布這項決定。

FDA迄今只批准了一劑這類新配方補強針;之前FDA一直將重點放在推動2023年秋季接受年度新冠疫苗補強針,以應付冬季新冠變種病毒 傳播;現在FDA決定重新考慮,好讓美國與英國、加拿大作法一致。由於目前疫苗共應充裕,部分疫苗專家也呼籲政府這麼做。

德州兒童醫院中心疫苗開發部門主任、貝勒國家熱帶醫學院長(National School of Tropical Medicine at Baylor College of Medicine)霍特兹(Peter Hotez)表示,「這些疫苗即將過期,理當好好利用而不是丟棄。」

霍特兹還認為,「有打比沒打好」,補強針目的不僅是預防感染,更可防止重症;除非FDA有特定數據支持設限,否則「65歲以上年齡限制,應降低到50歲或55歲以上」。

但也有其他科學家持不同看法,馬友診所(Mayo Clinic)疫苗研究主任波蘭德(Gregory Poland)表示,尚未看到數據顯示第二劑疫苗安全有效;此外,理論上是針對特定變種病毒;針對前一特定菌種的補強劑,會不會對新變種產生強烈免疫反應,值得關注。

二價疫苗補強針去年8月下旬獲FDA批准,符合二價疫苗接種條件者只有不到17%接種;報導指出,推出第二劑補強針疫苗,接種需求可能更低。