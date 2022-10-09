新冠冠疫新補強針 全國「打氣」不佳 僅5.5%接種

CDC表示針對最新變種新冠病毒所使用的疫苗，自推出後，接種率偏低。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )公布的新數據指出，與先前的新冠疫苗和每年的流感疫苗 相比，針對Omicron變種病毒的新型補強針在全國的推動速度相對緩慢。

CDC報告顯示，截至上個月28日，全美每日平均接種55萬劑新冠疫苗(新舊款均納入計算)，進度比拜登政府去年秋季的大型疫苗推廣活動還慢；去年10月CDC放寬補強針接種資格的隔周，第一劑補強針的每日平均接種數突破86萬劑。

截至6日，聯邦數據統計全國已接種1150萬劑新型補強針，僅等同符合資格人群的5.5%左右。

白宮 防疫協調官吉哈(Ashish Jha)7日表示：「我們認為這是一個很好的開端，另外，且讓我說清楚，隨著10月開始，我們必須持續並加快腳步。」

聯邦衛生官員先前曾援引民福基金(Commonwealth Fund)的模擬數據，該預測指出若新型補強針的接種率與年度流感疫苗相近，今年冬季可避免10萬1858個新冠死亡案例。

吉哈指出，政府正在推廣民眾接種新型新冠疫苗時一起接種流感疫苗；近期國家傳染病基金會(NFID)的一份調查顯示，許多人並不知道同時接種兩種疫苗是安全的。

白宮9月時宣稱補強針的推廣計畫將注重高風險族群，如老年人及免疫力差的人，白宮預估約半數的新型補強針已經推廣至年長族群。

但吉哈表示，政府的補強針推廣計畫受限於資金卡在國會，預計到期中選舉以前都不會通過，「我們已盡最大能力，推動我們認為相當有效的宣傳，但毫無疑問，由於缺乏國會給的資金，受到極大的阻礙。」

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)上個月的調查發現，國內半數成年人對於新型補強針的瞭解不深，或根本沒聽過，其中40% 的人不確定自己是否屬於建議接種的人。

吉哈說：「我們的目標很清楚，讓每一位符合資格的國人都接種疫苗，我們必須盡所能分享資訊，指出接種的好處，讓事情越簡單越好。」