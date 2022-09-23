還是別確診最好 研究：新冠染疫者「腦損」風險上升

研究顯示，記憶障礙是新冠肺炎患者最常見的腦部後遺症。（路透）

美國研究人員周四發布報告說，與從未感染過新冠肺炎 病毒的人相比，染疫者一年後出現各種腦損傷的風險更高。

這項為期一年的研究發表在「自然醫學 」（Nature Medicine）上，研究採用數百萬美國退伍軍人未識別身分的醫療記錄，評估44種不同疾病的大腦健康情況。

與從未感染過新冠肺炎的退伍軍人相比，染疫者發生腦部和其他神經系統疾病的風險高出7%。研究團隊據此推估，大約660萬美國人的大腦損傷與他們染疫有關。

華盛頓大學醫學院Ziyad Al-Aly博士發布新聞稿說：「這結果顯示新冠肺炎長期破壞性影響。」

記憶障礙是最常見的症狀。與對照組相比，感染過新冠肺炎的人出現記憶問題的風險要高77%。

曾染疫者的人發生缺血性中風 的風險也比從未感染過的群體高50%。缺血性中風是由血栓引起的。

感染新冠肺炎者癲癇發作的可能性要高出80%，出現焦慮或憂鬱等心理健康問題的可能性高43%，患頭痛的可能性高35%，患顫抖等運動障礙的可能性高42%。

研究人員說，政府和醫療體系必須為後疫情時代的世界制定計畫。