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哈佛研究：Airbnb屋主若為亞裔姓名 疫期生意較差

記者顏伶如／綜合報導
2020年爆發新冠疫情之後，亞裔民眾遭受仇恨、歧視的問題逐漸蔓延，從旅宿訂房平台Airbnb訂房情況可見一斑，如果屋主姓名明顯為亞洲人，訂單生意相對較差。(路透)
2020年爆發新冠疫情之後，亞裔民眾遭受仇恨、歧視的問題逐漸蔓延，從旅宿訂房平台Airbnb訂房情況可見一斑，如果屋主姓名明顯為亞洲人，訂單生意相對較差。(路透)

哈佛大學(Harvard University)商學院副教授盧卡(Michael Luca)本月初公布的最新調查研究指出，2020年爆發新冠疫情之後，亞裔民眾遭受仇恨、歧視的問題逐漸蔓延，從旅宿訂房平台Airbnb訂房情況可見一斑，如果屋主姓名明顯為亞洲人，訂單生意相對較差。

題目為「危機時期的代罪羔羊與歧視：來自Airbnb的證據」(Scapegoating and Discrimination in Times of Crisis: Evidence from Airbnb)的研究報告指出，疫情導致仇亞情緒升高的一年當中，從Airbnb訂單數量分析可以發現，屋主姓氏如果為亞裔，接到訂單與其他族裔屋主相比，生意落後一截。

哈佛商學院研究團隊根據2019年及2020年間，Airbnb在紐約市的訂房數據進行分析比對。研究人員指出，Airbnb平台公布屋主姓名及檔案照片，反而使得屋主「容易遭到用戶歧視」。

研究報告共同執筆人的盧卡指出，如果對於現實環境所發生的事件沒有周全思考，就公布族裔資料，「從某種角度來看，等於是為助長歧視預先鋪路」。

研究人員發現，從2020年1月之後，有著「特殊亞洲姓名」(distinctively Asian names)的Airbnb屋主，與「聽起來像白人名字」(White-sounding names)的屋主相比，收到消費者訂單大約少了12%。

Airbnb發表聲明譴責所有形式的歧視，並表示將盡全力對抗歧視問題；聲明中表示，正在認真檢視哈佛商學院這份調查研究。

Airbnb坦承，由於平台上仍然顯示屋主的姓名與個人檔案，歧視狀況可能依舊存在。

盧卡指出，像Airbnb一樣的知名企業，其實可以帶動重要影響，杜絕任何偏見在使用平台出現。

歧視 亞裔 疫情

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