疫情導致勞動力短缺 航班取消、租車困難…限制旅遊業復甦

今年夏季，許多人興高采烈準備迎接疫後首次無防疫限制的旅遊，然而專家警告，復原緩慢的旅遊業可能無法跟上飆漲的旅遊需求。圖為丹佛國際機場的旅客大排長龍接受安檢。(美聯社)

今年夏季，許多人興高采烈準備迎接疫後首次無防疫限制的旅遊，然而專家警告，復原緩慢的旅遊業可能無法跟上飆漲的旅遊需求。

國殤日長周末期間，全美超過5000個航班停飛，航空公司預計整個夏季恐維持類似趨勢；由於疫情 導致勞動力短缺，國內幾家大航空公司只得削砍夏季航班。

防疫限制幾乎解除後，旅遊人潮於初春開始湧現，機場 一片混亂，遊客大排長龍、班機遭取消或延遲。業界專家艾略特(Christopher Elliott)預測接下來情況只會更糟，「我認為這只是一個瘋狂夏季的開端，油價仍居高不下，創新高的需求讓整個系統緊繃，機長人手仍然不足，航空公司尚未依照需求完全配備好人員。」

面對人員配備問題與龐大的交通量，國內各大機場紛紛實施暫時停飛與延後班機；為因應此情況，航空公司取消飛行路線、減少夏季班機，同時縮減訓練要求，好讓更多機長盡快上路。

旅遊雜誌編輯柏蘭德(Rory Boland)指出，只要機場與航空公司持續實施大肆削砍成本的措施，就不可能有充足的勞動力，他比較全球多個機場的薪資，明言某些區域的登機報到處人員薪水比超市員工還少，「機場的工作條件很嚴苛。」

疫情期間同樣遭到重創的遊輪業也試圖努力留住員工。評論網站Cruise Critic總編表示：「郵輪重新配置人員是一個漫長的過程，船員必須取得許多證書。這個過程需要一些時間，在全球人力短缺的情形下，甚至會比往常更久。」

租車 產業同樣受到旅遊人潮大增影響，許多人在旅遊高峰期間租不到車，搶先租到車的客人則支付飛漲的費率。

艾略特建議遊客延後他們夢想中的度假，改成在離家不遠的地方來個公路旅行，避免租車出遊，盡可能善用自家的交通工具。