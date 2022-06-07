我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

疫情導致勞動力短缺 航班取消、租車困難…限制旅遊業復甦

編譯徐薏茹／綜合6日電
今年夏季，許多人興高采烈準備迎接疫後首次無防疫限制的旅遊，然而專家警告，復原緩慢的旅遊業可能無法跟上飆漲的旅遊需求。圖為丹佛國際機場的旅客大排長龍接受安檢。(美聯社)
今年夏季，許多人興高采烈準備迎接疫後首次無防疫限制的旅遊，然而專家警告，復原緩慢的旅遊業可能無法跟上飆漲的旅遊需求。圖為丹佛國際機場的旅客大排長龍接受安檢。(美聯社)

今年夏季，許多人興高采烈準備迎接疫後首次無防疫限制的旅遊，然而專家警告，復原緩慢的旅遊業可能無法跟上飆漲的旅遊需求。

國殤日長周末期間，全美超過5000個航班停飛，航空公司預計整個夏季恐維持類似趨勢；由於疫情導致勞動力短缺，國內幾家大航空公司只得削砍夏季航班。

防疫限制幾乎解除後，旅遊人潮於初春開始湧現，機場一片混亂，遊客大排長龍、班機遭取消或延遲。業界專家艾略特(Christopher Elliott)預測接下來情況只會更糟，「我認為這只是一個瘋狂夏季的開端，油價仍居高不下，創新高的需求讓整個系統緊繃，機長人手仍然不足，航空公司尚未依照需求完全配備好人員。」

面對人員配備問題與龐大的交通量，國內各大機場紛紛實施暫時停飛與延後班機；為因應此情況，航空公司取消飛行路線、減少夏季班機，同時縮減訓練要求，好讓更多機長盡快上路。

旅遊雜誌編輯柏蘭德(Rory Boland)指出，只要機場與航空公司持續實施大肆削砍成本的措施，就不可能有充足的勞動力，他比較全球多個機場的薪資，明言某些區域的登機報到處人員薪水比超市員工還少，「機場的工作條件很嚴苛。」

疫情期間同樣遭到重創的遊輪業也試圖努力留住員工。評論網站Cruise Critic總編表示：「郵輪重新配置人員是一個漫長的過程，船員必須取得許多證書。這個過程需要一些時間，在全球人力短缺的情形下，甚至會比往常更久。」

租車產業同樣受到旅遊人潮大增影響，許多人在旅遊高峰期間租不到車，搶先租到車的客人則支付飛漲的費率。

艾略特建議遊客延後他們夢想中的度假，改成在離家不遠的地方來個公路旅行，避免租車出遊，盡可能善用自家的交通工具。

機場 租車 疫情

上一則

期中選舉前哨戰 7州初選7日同步登場

下一則

全美猴痘病例上升 13州出現31例 紐約、加州最嚴重

延伸閱讀

機票飆天價 今夏比疫前高30% 擋不住想出門的旅客

機票飆天價 今夏比疫前高30% 擋不住想出門的旅客
內蒙古官方報告 呼和浩特超4成旅遊業可能倒閉

內蒙古官方報告 呼和浩特超4成旅遊業可能倒閉
台灣雄昇飛彈瞄準對岸機場 中國大陸強化防空

台灣雄昇飛彈瞄準對岸機場 中國大陸強化防空
中國版「航站奇緣」 男滯上海浦東機場66天 沒洗過1次澡

中國版「航站奇緣」 男滯上海浦東機場66天 沒洗過1次澡

熱門新聞

現場監視器顯示槍案發生一刻群眾奔逃。(擷自KHOU 11影片)

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

2022-06-05 15:53
一名女子在紐約地鐵將唾沫抹在菲律賓醫護人員身上，結果遭一拳擊倒。（示意圖／取材自Unsplash圖庫）

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

2022-06-05 08:59
馬斯克對遠距工作似乎不甚認同，已要求員工回辦公室工作，並要不服者自行離開特斯拉。 路透

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

2022-06-01 08:42
從左到右分別為: 杭特拜登、杭特當時妻子布勒、副總統拜登和吉兒拜登。圖為2009年檔案照。美聯社

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

2022-06-01 15:35
娜塔麗醫療大樓1日傳出槍擊，。（路透）

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

2022-06-01 21:30
美國大型零售業者面臨積累太多庫存、導致倉儲成本增加的困境。(美聯社)

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

2022-05-29 16:57

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了