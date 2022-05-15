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美國百萬人染新冠去世 家屬遺恨：生活永無法恢復正常

中央社／舊金山14日專電
美國因感染新冠病毒而過世的人數已經超過百萬。圖為德州一名妻子，趴在因染疫去世的丈夫棺木上哭泣。（路透資料照片）
美國因感染新冠病毒而過世的人數已經超過百萬。圖為德州一名妻子，趴在因染疫去世的丈夫棺木上哭泣。（路透資料照片）

美國至今約有100萬人死於COVID-19疫情，在人們迎向疫後新常態之際，有逝者家屬仍在悲傷，對於染疫親人從此消失不見，感到難以抹滅的痛苦。

「紐約時報」今天報導，北卡羅來納州（North Carolina）一位婦女的丈夫因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病故，當她聽到人們隨意地談論美國的生活已恢復正常時，她卻沉重地像被壓垮，「我永遠不會恢復正常」、「我仍然覺得自己好像少了一條腿」。

妻病逝 紐約男苦思：是我傳染她嗎？

一位紐約男子的妻子染疫死亡，他回想兩年前太太生病，他擔心是自己把病毒帶回家，想知道妻子的死是否是自己的錯。他常自問一個沒有答案的問題：「為什麼他從疫情中活下來，而妻子卻不能？」

明尼蘇達州一位女性的母親感染新型冠狀病毒去世，她陷入她自稱的「COVID悲傷」。 當她在社群媒體臉書（Facebook）看到別人「很高興和親人重聚」時，她則強迫自己去聽有關口罩、政治和疫苗的言論。

賴納（Erin Reiner）的母親威爾森（Gwen Wilson）是堪薩斯州（Kansas）冠軍保齡球手和拼布專家，死於疫情時72歲。賴納說，每天她都會有好幾次想起「母親是怎麼過世的」，但其他沒有這樣遭遇的人不見得有同理心。

兩年多來，美國人以他們的方式度過這場打亂計畫、帶來不安、令人絕望、讓數百萬人生病的疫情。但是有一群人被迫走上一條孤單的路。他們是約100萬染疫病故美國人的家屬，這個死亡人數高過世上其他富國。

報導說，目前沒有全國性的紀念碑緬懷這些因為疫情逝去的生命，也沒有一處公共場所讓死者家屬聚集哀悼。他們之中許多人都想知道美國是否會以真正的同情心、還是漠不關心，來看待他們在疫情中失去的親人。

無法見染疫親人最後一面 成為心中遺憾

2020年春天，服務於一家健康照護新創公司的強德拉（Shubham Chandra）擔心他的醫生父親突然生重病，當時疫情散布全球、對於病毒的威脅所知甚少，美國的檢測不足、醫院人滿為患。

在嚴峻疫情下，強德拉不被允許到醫院探視父親，他睡不好、壓力導致他體重直落，當父親被轉診到其他醫院時，他只能站在地面、看著直升機帶走他父親，心裡覺得「不公平，這樣不對」。

強德拉的家人用卡式錄音帶錄下他們每天的聲音，包括祈禱、鼓勵的話語、討論煮什麼飯菜或他們閱讀的文章，寄到醫院由護理師在他父親的床邊播放。

他說，他願意放棄世上所有的事情，只是坐在父親病床邊陪伴，說出「爸爸，我愛您，您會度過難關的」。

在對抗病毒、居家防疫期間，許多失去親人的家庭發現他們即使想在病榻邊陪伴、卻被拒絕靠近。直到現在，他們仍被那些無力感、被拒絕在病房門外的回憶綑綁。想像著他們的配偶、孩子、父母和手足於人生最後的時光孤孤單單，想像著「如果他們在病榻陪伴，是否能為染疫病中的親人帶來安慰」。

防疫與自由爭論 他們不想再聽

另外，疫情期間，美國人對於怎麼面對病毒，關於疫苗令、口罩令等有許多衝突，甚至隨著時間拉長而變得情緒化。然而，對那些因為疫情而失去親人的家屬來說，這些爭論聽來更為痛苦。

羅傑斯（Kenneth Rodgers）住在阿拉巴馬州，他妻子在長照機構工作，即使她接種疫苗、有個人防護設備，仍因患有氣喘而逃不過新型冠狀病毒威脅，她在去年9月過世。

此後羅傑斯難以忍受聽到關於疫情的消息，「打開電視、收音機...一直聽到疫情、疫情、疫情，對我很痛苦」。回想那麼多人確診生病，他說，「我不知道我們可以做些什麼，讓事情變得不一樣」。

報導中引述許多類似的故事，希望人們不要低估疫情。瓦特里奇（Nichole Waltrich）在托兒所工作，她的23歲手足艾蜜莉（Emily）去年夏天因新型冠狀病毒病故。當去年夏天美國解封、許多人歡欣鼓舞、開始度假，她住芝加哥鬧區，家門外到處有人聚會、沒戴口罩。

她說，「我仍在努力排除這種不諧和的感受」。她嘗試在個人的社群媒體阻擋那些關於疫苗、政治和個人自由的辯論。

直到最近她終於可以接受艾蜜莉去世的事實。她想讓這世界知道，「我的手足很重要」。

疫情 疫苗 社群媒體

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