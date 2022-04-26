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近半青少年「持續憂鬱或絕望」 疫情期間加劇

編譯洪毅╱綜合25日電
全國青少年心理健康狀況惡化的問題已持續多年，新冠疫情更顯著加劇情勢。圖為治療師安慰失去雙親的少年。(Getty Images)
全國青少年心理健康狀況惡化的問題已持續多年，新冠疫情更顯著加劇情勢。圖為治療師安慰失去雙親的少年。(Getty Images)

全國青少年心理健康狀況惡化的問題已持續多年，新冠疫情更顯著加劇情勢；聯邦疾病防治中心(CDC)官員凱瑟琳·伊席爾(Kathleen Ethier)接受全國公共廣播電台(NPR)專訪時表示，如何讓學生感覺到自己能夠融入學校，對改善心理健康來說至為重要。

伊席爾是CDC的青少年與校園健康問題的主管，疫情期間密切關注青少年的心理健康狀況；該部門本月發布的一份報告指出，去年1月至6月間調查全國7705名公私立中學生中後發現，竟有幾乎一半的高中生表示自己曾在過去一年內感到「持續性地感到憂鬱或絕望」。

這是個甚為嚴峻的狀況，因為「持續性地感到憂鬱或絕望」的定義是：感覺到憂鬱或絕望持續超過兩周，這段期間須「幾乎每天」都為此情緒所苦，而且該負面情緒已強烈到足以影響到日常生活。

該報告還指出如亞裔、非裔等少數族裔學生的風險，因為他們更有可能在學校遭到種族主義方面的問題，不但更容易有心理健康狀況不佳的問題，而且更難融入學校，而能否融入學校，也與心理健康能否改善息息相關。

此外，高達47%的少數性傾向學生表示，自己曾「認真考慮過去自殺」；而女性受到社群媒體的影響，以及面臨與性方面有關的暴力問題的機率更高，也會影響心理健康。

伊席爾說，這份報告表明新冠疫情對青少年心理健康造成「難以置信」的巨大衝擊；NPR的報導則說，青少年的心理健康問題在疫情期間，已惡化至「嚴重性無法被更加跨大地描述」的地步。

該報告指出，能夠融入學校的學生，心理健康出問題的情況就少得多，而且其正面影響甚至可以持續數十年；而「融入學校」，指的是學校內有人與之相互照料、關心，而且會在乎他們的表現成就。

心理健康 疫情 社群媒體

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