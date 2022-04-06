反省疫情錯失 CDC一個月內將提改革藍圖

聯邦疾病防治中心主任瓦倫斯基宣布，該中心將進行一個月的全面審視及評估，為之後的改革繪出藍圖。(Getty Images)

新冠疫情 造成國內巨大的人命及經濟損失，聯邦疾病防治中心(CDC )難辭其咎；CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)4日宣布，CDC將進行一個月的全面審視及評估，為之後的改革繪出藍圖。

紐約時報報導，瓦倫斯基在致員工信上表示，新冠疫情的教訓，還有內外部對CDC的意見和指點，都表明採取行動，為CDC謀畫戰略方向，以支持美國公衛的未來的時刻已到。

瓦倫斯基表示，審視評估的重點包括公衛人力、實驗室、數據現代化、醫療資源平等、快速反應及事前準備能力等；經過內部審視評估後，將對CDC應有的結構及新體系擘劃出改革藍圖。

長年以來，CDC以其嚴謹、科學的態度處理公衛議題而備受全球讚譽，是許多國家建立自己的公衛體系的藍本，甚至許多國家的公衛人才也由CDC訓練所出；然而新冠疫情的爆發，讓CDC受到批評。

CDC在疫情期間犯下的錯誤，包括配發有問題的防疫器材到各州，太遲發布戴口罩 指引，而這又與內部科學家無法即時掌握病毒的傳染途徑有關；去年5月解除口罩令操之過急，8月又在內部科學家審核數據完畢之前，就宣布支持補強針。

去年12月，CDC宣布縮短染疫隔離天數等指引，外界懷疑其與過去的標準不合；以上種種都讓外界質疑，CDC是否為了經濟或是政治考量，而鬆動了原本應按科學行事的堅持；此外，CDC還苦於公衛領域過去幾十年來受到政府忽視。

CDC發言人曾表示，CDC過去幾年來，一直都在試著加快數據蒐集分析，以及科學上的處理程序速度等，但還有更多該做的事情，包括找出新方法以讓CDC能「在結構上適應不斷變化的環境」等。

瓦倫斯基說，當前CDC必須要做出決定的速度之快，堪稱75年前CDC成立以來之最，而這些決定，常常又得依賴有限、即時且不斷變化的科學依據而做。