染疫住院每日1.6萬人創新低 死亡每日降至704人 半年來最低

根據最新研究結果，儘管懷孕婦女已接種新冠肺炎疫苗，相較於沒有懷孕的人，她們感染新冠肺炎的機率仍多出將近兩倍。(Getty Images)

全美新冠肺炎疫情 持續趨緩，衛生部統計指出，目前每日染疫住院人數為1萬6760人，來到疫情爆發以來最低，且染疫死亡率也比一周前降低21%；另最新研究顯示，儘管懷孕婦女已接種新冠肺炎疫苗 ，相較於沒有懷孕的人，她們感染新冠肺炎的機率仍多出將近兩倍。

截至1日，全美單日確診案例為3萬1000例，而這項數據在過去兩周一直維持穩定；全國整體住院人數也下降；每日染疫死亡人數也已降至704人，為去年8月以來最低。

不過華盛頓郵指出，自新冠疫苗釋出以來，全美1400萬名染疫患者的醫療紀錄進行分析發現，孕婦與其他免疫系統較弱的人、如接受過器官移植或癌症患者相比，突破感染的機率最高。

研究稱正在懷孕或已完成生產的婦女，在感染新冠肺炎後特別容易引發重症，且出現併發症的機率也特別高，例如早產等。

聯邦統計顯示，截至3月有將近七成孕婦在懷孕前或懷孕期間都已完成疫苗接種；然而，該研究領導人─醫療軟體公司Epic Systems的研究員立托(David R. Little)表示：「如果你已完成疫苗接種，那非常好。但如果你已經完成接種，之後懷孕了，你仍屬於感染新冠肺炎的高風險族群。」

這項研究結果也呼應聯邦疾病防治中心(CDC)對孕婦的建議，針對妊娠期間應採取額外的防護措施，包括戴口罩和維持社交安全距離。

杜克大學醫學院婦產科系副主任布瑞娜‧休斯(Brenna Hughes)指出，專家們雖然都會擔心補強針的效力減退的事實，但目前還沒有研究證實，它們在孕婦身上維持的效力與一般人一樣久。

對此研究美國公共衛生協會(APHA)執行主任本傑明(Georges Benjamin)表示：「我們看到很多正面的科學結果，人們無虛驚慌，孕婦們並非因為疫苗生病，她們反而可能需要更多的疫苗。」