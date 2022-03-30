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「解封」在即 南部邊境再湧難民 一天擋下7000人

記者張聲肇／綜合報導
南部邊境「解封」在即，海關與移民官員擔心古巴、委內瑞拉等國大量難民湧入。(美聯社)
南部邊境「解封」在即，海關與移民官員擔心古巴、委內瑞拉等國大量難民湧入。(美聯社)

南部邊境「解封」在即，海關與移民官員目前最擔心的是古巴、委內瑞拉等國大量難民湧入，讓遠本已夠緊繃的邊境情勢雪上加霜。

邊境巡邏隊(Border Patrol)隊長奧提茲(Raul Ortiz)29日表示，28日被擋在海關，不准入境的古巴移民就有1500人，比2月每日平均增加一倍有餘，連同其他國家來的，共有7000人，比2月日均5900人增加甚多。

如果這趨勢持續下去，在美墨邊境等待進入美國的移民潮，可能超過去年、2019年和歷年的高峰期。

最讓邊境官員擔心的是古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉和哥倫比亞等過去移民美國人數沒那麼多的國家，企圖來美的人突然大量增加。

2020年3月以來，美國根據防疫法令，在邊境驅逐了170萬前來尋求庇護的難民，拜登政府本周內將決定是否廢止為了防止新冠病疫擴散而頒行的第42號行政命令。

古巴等地來的難民，陸續從邊境被分送到美國各地收容，因為邊境地區的收容所和外交問題，不容美國直接將他們遣送回國。

移民與海關執法局執法與遣送處處長普萊斯(Corey Price)說，目前邊境收容所總共有2.1萬個床位，就算全部騰空出來，新來的難民馬上就可占滿，該局只好借用民宅或其他處所，暫時拘留新來乍到的難民。

由於入境移民與難民染疫率已經下降很多，第42號防疫令還有何科學理由繼續下去，引人質疑。加州當局統計，3月頭兩周進入該州的2877名移民，新冠病毒陽性反應者僅54人，比率是1.9%，遠低於元月8日最高峰時的28.2%。

亞利桑納州土桑市所屬的皮馬郡(Pima County)，3月初新入境移民每7日平均確診率也降到1.3%，該州尤馬(Yuma)附近的邊境衛生中心從5300名移民檢測到的確診率，更降到0.1%。

德州非法移民進出最頻繁的麥卡倫(McAllen)地區，3月16日為止的一周，新入境移民的確診率雖然高達11.3%，也比總人口的確診率還低。

非法移民 美墨邊境 古巴

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