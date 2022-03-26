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口罩有害孩童身心？4成家長有疑慮

編譯陳韻涵／綜合26日電
民調指出，約有四成美國家長擔心孩子戴口罩對健康有害。圖為康州哈特福的家長2月份在州議會前舉牌要求廢除口罩及疫苗強制令。(美聯社)
民調指出，約有四成美國家長擔心孩子戴口罩對健康有害。圖為康州哈特福的家長2月份在州議會前舉牌要求廢除口罩及疫苗強制令。(美聯社)

全美各地的校園口罩強制令逐漸解除，但白宮官員考量新冠變種病毒Omicron亞變種BA.2可能讓疫情再起，表示可能恢復防疫措施；近期民調顯示，約40%家長認為，在學校戴口罩有害孩子的身心健康。

政治新聞網站Politico與哈佛大學於本月1日到7日訪問478名家長，結果發現約40%受訪家長認為，在校園戴口罩傷害孩子的整體就學經驗，近50%的家長覺得沒差，約11%的家長覺得對孩子有益，誤差區間正負5.9個百分點。

在認為戴口罩傷害孩子的家長中，有46%的家長覺得戴口罩影響了學生的社會學習和互動，約39%則認為戴口罩影響孩子的情緒和心理健康。

哈佛公衛學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)名譽教授布蘭登(Robert Blendon)表示，「即使在民主黨掌權的州或地區，也有少數獨立家長認為，這項政策傷害他們的孩子；如果是傷害孩子的事情，家長的反應會特別強烈，影響家人的任何事情，都會不成比例的改變人們思考事情的方式。」

全美各地已解除口罩強制令，多數學區也不再要求學生戴口罩，但仍有許多學校目前還在疫情影響學生課業表現和實體面授之後的恢復階段。

拜登政府正密切觀察新冠變種病毒Omicron亞變種BA.2在歐洲肆虐的情況，白宮官員警告，可能有必要恢復戴口罩等防疫措施；這對家裡有學齡兒童的家長而言，將是很難接受的消息。

疫情以來，校園口罩令向來是個爭議話題，部分家長甚至因此抗議校方的決定。

支持校園口罩強制令的人士則認為，這能保護學生避免感染新冠病毒，即便學生已經接種新冠疫苗亦然。

民調指出，約有四成美國家長擔心孩子戴口罩對健康有害。圖為紐約市家長於3月初帶著孩...
民調指出，約有四成美國家長擔心孩子戴口罩對健康有害。圖為紐約市家長於3月初帶著孩子上學。(美聯社)

口罩 疫情 變種病毒

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