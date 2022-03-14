紓困金被詐逾80億元 司法部組特別調查團隊

聯邦在疫情期間發出新冠紓困金，但有人以欺詐行為冒領紓困款。(美聯社)

司法部 10日宣布指定副檢察長錢伯斯(Kevin Chambers)率領一個特別調查團隊，以深入調查詐欺新冠疫情紓困金 ；原來疫情期間多種而龐大的紓困措施，導致詐領紓困金形勢嚴峻，金額至少在80億元以上，因而發起的訴訟料將數以千計。

華盛頓郵報報導，司法部10日表示，目前發起的調查，包括向1000多名疑似詐領紓困金者發起刑事訴訟，並對疑似不當領取紓困貸款 的1800名個人或實體發起240宗調查；這些案子涉及的金額超過80億元。

這些數字只是司法部已經立案調查或已結案的數字，目前仍有高達數百億元的紓困金發放仍在審核中；司法部長加蘭德(Merrick Garland)在新聞稿中承諾，將動用一切可行力量追討詐領紓困金情事。

幾乎所有的紓困項目都有不法份子盯上，其中遭詐領最嚴重的兩個紓困項目分別是中小企業署(SBA)的薪資保護貸款(Paycheck Protection Program，PPP)及經濟傷害災難貸款(Economic Injury Disaster Loan)。

一些嫌疑人會成立空殼公司、甚至根本不存在的公司以詐領紓困貸款；也有詐騙集團盜竊民眾個資冒領失業紓困金；還有民眾偽造檢測陽性或是或染疫等證明文件，然後拿聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)證明詐領醫療補助。

例如去年3月，一名德州男子利用沒有員工的紙上公司，以及偽造稅務及銀行聲明文件，謊稱其有支付員工薪資而詐領PPP貸款共2480萬元；該男子把貸款騙到手後，拿去購買包括賓利(Bentley)、保時捷(Porsche)在內的多輛豪車。

還有一名喬治亞州男子成功詐取中小企業紓困金5萬7000元後，竟將其拿去購買一張寶可夢噴火龍的稀有卡片；現在法官判刑之後，那張寶可夢卡也得沒收。

這些案子也反映出詐領政府補助金的嚴重性，僅與中小企業署有關的詐取金額可能就高達800億元；另外，僅去年秋季，至少就有23億元的失業補助金發放可能有問題；這些有問題的資金要調查並追討回來需要數年的時間。