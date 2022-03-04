下周起 每戶可免費再領4劑居家新冠檢測劑

美國人從下周起，可再次訂購聯邦政府提供的免費居家新冠檢測劑。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，美國人從下周起，可再次訂購聯邦政府提供的免費居家新冠檢測 劑。

拜登 總統日前在國情咨文中宣布：「你們可再訂另一批檢測劑。下周開始到Covidtest.gov網站，就能拿到更多檢測劑。」

聯邦政府1月開始提供免費快篩抗原檢測劑，美國家庭可在網頁上登記，或撥打800-232-0233預約；每戶住址最多可領取四劑新冠檢測劑。

Covidtest.gov網站指出，美國家庭從下周起可再額外預約四劑。

去年12月Omicron變種病毒肆虐美國，拜登宣布要免費郵寄5億劑檢測劑給美國人；不過白宮 發言人穆諾斯(Kevin Munoz)表示，美國人總共訂不到3億劑。

白宮原本表示，美國民眾登記後，約需7至12天配送期。

根據約翰霍普金斯大學數據，自美國2020年1月爆發新冠疫情後，逾95萬2000名美國人染疫病歿，約有7910萬人確診。

「我們別再依兩黨歧見來看待新冠肺炎，而是以其本質看待：糟透的疾病。」拜登在推文中表示：「我們別再把彼此當成敵人看待，而是以本質看待彼此：美國同胞。」

兩名聯邦政府官員告訴CNN，白宮2日將宣布因應新冠疫情的下一步新策略，估計未來生活可受到更少疫情影響，但同時也做好準備，未來可能再出現新變種病毒。