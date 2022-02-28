美版「自由車隊」沿途受歡迎 已募逾85萬元

「人民車隊」自23日從加州啟程至今，已募得85萬5000元，沿途也受到不少民眾歡迎。(美聯社)

受加拿大「自由車隊」啟發的美國版「人民車隊」(People's Convoy)於本月23日啟程後，已募得85萬5000元，沿途也受到不少民眾歡迎；學者就指出，抗爭背後的更重要原因，是對拜登政府表達不滿，而防疫 措施及加拿大的抗爭或許只是個觸媒。

美加的車隊抗爭主要都由大貨車司機組成，主要訴求是反對向他們施行新冠疫苗接種令或口罩另等強制性防疫措施；在美國，車隊23日從加州阿德蘭托(Adelanto)出發，預計將跋涉逾2500英哩，在3月5日抵達華府 近郊。

「每日郵報」報導，人民車隊帶頭司機藍迪斯(Mike Landis)表示，車隊在行進第三天至新墨西哥州 阿布奎基(Albuquerque)近郊時，整個車隊至少有20多輛大卡車及其他100多輛各式車種，至少綿延8哩。

人民車隊運動受到相當數量的民眾支持，其募款網站在25日已募得85萬5000元，幾乎是前一天的兩倍；而在沿路上也看得到有民眾向提供汽油、飲食等物品給司機，在新墨西哥州，則有民眾在天橋上掛上標語及揮舞國旗來歡迎車隊來到此地。

另一條規模較小的車隊則從賓州出發，預計將在華府近郊與大型自由車隊會合；賓州車隊帶頭司機勃勞斯(Bob Bolus)表示，車隊預計會在華府近郊造成交通障礙以表達訴求，但是「不會比大貨車司機每天得面對的交通問題嚴重」。

還有另外一組「2022年美國自由車隊」(Freedom Convoy USA 2022)則從洛杉磯出發，原本預期將有1000到2000人參與；但是26日抵達拉斯維加斯後，車隊只剩五輛大貨車，讓此車隊決定解散，加入更為浩浩蕩蕩的人民車隊。

還有更多零星的車隊志在駛向華府；雖然這些司機的訴求主要是反對強制性防疫措施，但事實上，全國各地幾乎都在鬆綁防疫措施，只有19個州有疫苗接種令，規範各不相同，但沒有任何針對全民的接種令，還有十幾個州立法禁止頒布接種令。

美利堅大學「兩極分化與極端主義研究及創新實驗室」(PERIL)主任辛西亞‧米勒-艾德瑞斯(Cynthia Miller-Idriss)就表示，車隊有反對強制令的訴求，但這只是個觸媒，背後是想表達對拜登政府的一連串不滿。