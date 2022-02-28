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白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

5億劑只發放一半 免費居家快篩試劑快來領

編譯徐薏茹／綜合27日電
拜登政府1月開始發放的5億劑免費居家快篩試劑，至今仍有將近半數未分送出去。(歐新社)
拜登政府1月開始發放的5億劑免費居家快篩試劑，至今仍有將近半數未分送出去。(歐新社)

美聯社報導，拜登政府1月開始發放的5億劑免費居家快篩試劑仍有將近半數未分送出去；開放登記領取試劑首日，登記網站收到超過4500萬份訂單，官方表示現在每日收到的訂單不到10萬份。

白宮官方稱將繼續關注疫情發展，新冠應對小組檢測顧問英格斯比(Tom Inglesby)聲明：「我們完全打算維持這個市場，我們了解市場易波動，會隨著變種病毒病例激增而上下起伏。」美國民眾已經訂購其中6800萬份試劑組合，還剩下46%的庫存。

華裔公衛專家溫麟衍 (Leana Wen)：「如果染疫控制仍是我們的優先事項，那麼檢測就是核心，每戶家庭四份試劑僅能維持一次，應該要有足夠的試劑供每戶家庭每周檢測兩次。」

未來私人保險公司必須一個月提供每人八份免費快篩試劑，醫療保險將於春季開始，除了線上訂購，圖書館、診所及其他公共單位也能領取免費試劑。

麗娜．溫認為民眾需要指導方針來指示檢測的時機及頻率，「現在還不明確。」

為了確保人人都可獲得免費試劑，政府特別關照低收入區域，與服務組織合作發放，檢測顧問英格斯比表示社會弱勢區域是重點項目。大約20%到25%的檢測對象是貧困區域居民。

全國社區衛生人員協會(National Association of Community Health Workers)是其中一個協助單位，該協會幫助民眾應用健康照護系統，執行長丹尼斯．史密斯(Denise Smith)表示他們協會的網站能夠引導63萬多人到免費試劑登記網站。

由於目前試劑需求急速下滑，未來可能開放民眾重複登記領取。史密斯表示服務團體需要剩餘試劑，他們了解哪些人群需要免費試劑。

雖然發放免費試劑計畫仍處於初步階段，凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)分析師琳西．唐森(Lindsey Dawson)指出此計畫的後續效果可能能讓民眾未來對檢測更加熟悉。

檢測 醫療保險 低收入

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