我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州周三解除學校口罩令 紐約市將跟進也不查疫苗卡

針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

免費居家快篩劑 5億劑只發放一半

編譯徐薏茹／綜合27日電
拜登政府1月開始發放的5億劑免費居家快篩試劑，至今仍有將近半數未分送出去。(Getty Images)
拜登政府1月開始發放的5億劑免費居家快篩試劑，至今仍有將近半數未分送出去。(Getty Images)

美聯社報導，拜登政府1月開始發放的5億劑免費居家快篩試劑仍有將近半數未分送出去；開放登記領取試劑首日，登記網站收到超過4500萬份訂單，官方表示現在每日收到的訂單不到10萬份。

白宮官方稱將繼續關注疫情發展，新冠應對小組檢測顧問英格斯比(Tom Inglesby)聲明：「我們完全打算維持這個市場，我們了解市場易波動，會隨著變種病毒病例激增而上下起伏。」美國民眾已經訂購其中6800萬份試劑組合，還剩下46%的庫存。

華裔公衛專家溫麟衍 (Leana Wen)：「如果染疫控制仍是我們的優先事項，那麼檢測就是核心，每戶家庭四份試劑僅能維持一次，應該要有足夠的試劑供每戶家庭每周檢測兩次。」

未來私人保險公司必須一個月提供每人八份免費快篩試劑，醫療保險將於春季開始，除了線上訂購，圖書館、診所及其他公共單位也能領取免費試劑。

麗娜．溫認為民眾需要指導方針來指示檢測的時機及頻率，「現在還不明確。」

為了確保人人都可獲得免費試劑，政府特別關照低收入區域，與服務組織合作發放，檢測顧問英格斯比表示社會弱勢區域是重點項目。大約20%到25%的檢測對象是貧困區域居民。

全國社區衛生人員協會(National Association of Community Health Workers)是其中一個協助單位，該協會幫助民眾應用健康照護系統，執行長丹尼斯．史密斯(Denise Smith)表示他們協會的網站能夠引導63萬多人到免費試劑登記網站。

由於目前試劑需求急速下滑，未來可能開放民眾重複登記領取。史密斯表示服務團體需要剩餘試劑，他們了解哪些人群需要免費試劑。

雖然發放免費試劑計畫仍處於初步階段，凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)分析師琳西．唐森(Lindsey Dawson)指出此計畫的後續效果可能能讓民眾未來對檢測更加熟悉。

拜登政府1月開始發放的5億劑免費居家快篩試劑，至今仍有將近半數未分送出去。(美聯...
拜登政府1月開始發放的5億劑免費居家快篩試劑，至今仍有將近半數未分送出去。(美聯社)
拜登政府1月開始發放的5億劑免費居家快篩試劑，至今仍有將近半數未分送出去。(歐新...
拜登政府1月開始發放的5億劑免費居家快篩試劑，至今仍有將近半數未分送出去。(歐新社)

檢測 醫療保險 低收入

上一則

俄羅斯入侵烏克蘭 美國呼籲中國別袖手旁觀

延伸閱讀

驗孕棒看成快篩劑 他誤以為女友染疫 馬上喊隔離

驗孕棒看成快篩劑 他誤以為女友染疫 馬上喊隔離
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
主持前女友婚禮 菲神父搞笑說：婚姻是3個人的事

主持前女友婚禮 菲神父搞笑說：婚姻是3個人的事
紅藍卡今春起每月8次免費快篩 無需處方 造福6000萬人

紅藍卡今春起每月8次免費快篩 無需處方 造福6000萬人

熱門新聞

外帶餐點示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自Pexels)

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

2022-02-22 22:55
前總統川普。(美聯社)

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

2022-02-24 16:00
包括心美力(Similac)、EleCare、Alimentum等三款嬰兒奶粉，部分產品有問題，應暫停使用。(路透)

亞培3款奶粉受汙染 1嬰死亡 FDA警告勿餵食

2022-02-19 20:20
麻省理工教授陳剛曾因「中國行動計畫」被捕，聯邦檢察官已於今年1月撤案。（路透）

被控間諜「貪婪、效忠中國」MIT陳剛：美國夢 變惡夢

2022-02-23 21:53
明尼蘇達州一位母親要求兒子遠離社群媒體六年，兒子依約完成約定。(取自臉書)

母付子1800元 要求6年不碰社群媒體 18歲兒完成挑戰

2022-02-24 17:29
艾米‧戈耶是樂齡會專任的家庭與照護專家，但是雖身為專家，也為了照顧雙親而破產。(取材自推特)

顧雙親竟致破產 照護專家自覺丟臉

2022-02-22 13:39

超人氣

更多 >
奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍

俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡