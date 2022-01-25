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「強制接種比喻像納粹大屠殺」 小羅伯甘迺迪被轟

記者張聲肇／綜合報導
反疫苗活動分子小羅伯‧甘迺迪稱強制接種疫苗比納粹大屠殺更糟糕，遭美國大屠殺紀念博物館反駁。圖為華府23日舉行的反接種令活動中，大螢幕播出小羅伯‧甘迺迪演說。(美聯社)
反疫苗活動分子小羅伯‧甘迺迪稱強制接種疫苗比納粹大屠殺更糟糕，遭美國大屠殺紀念博物館反駁。圖為華府23日舉行的反接種令活動中，大螢幕播出小羅伯‧甘迺迪演說。(美聯社)

小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)把強制接種疫苗比喻作比納粹大屠殺時期更糟糕，大屠殺紀念博物館24日反擊說，為了政治目的，把防疫行動「冒進」比喻為納粹謀殺600萬猶太人的大屠殺，「令人髮指」，「極度令人反感。」

小羅伯說，當今情況對有些人(反疫苗者)而言，簡直比為了逃避納粹，躲在阿姆斯特丹兩年的安娜‧法蘭克( Anne Frank)情況還糟。安娜最後還是死於集中營。

大屠殺博物館在推特發表聲明，說漫不經心地利用安娜法蘭克的「明星」形象和紐倫堡大審的人，根本就是在榨取歷史以及仇恨的效應。

小羅伯最近在演說中替反疫苗人士叫苦，另外也有人拿納粹大屠殺的歷史，作政治運用，大屠殺博物館發言人一併回應，特別點出安娜法蘭克是死於納粹「種族滅絕」政策150萬兒童當中的一名。

小羅伯23日在華府反疫苗人士示威現場說，政府為了減少新冠染疫與死亡人數，採取的公衛政策，侵犯人民權益，國家首席防疫官員佛奇博士在鼓動「法西斯主義」。

小羅伯的爸爸就是遭暗殺的前參議員、司法部長、民權倡議者暨民主黨總統提名競選人羅伯‧甘迺迪。

小羅伯說，「就算在希特勒時代的德國，你還可以越過阿爾卑士山，到瑞士去，你也可以像安娜法蘭克一樣，躲在小閣樓裡，今天美國政府的政策卻「讓我們無處可逃，無處可躲。」

他接著把5G網路和疫苗護照數落了一番，坐實了美聯社的調查報導──他為了反疫苗，不惜引用納粹大屠殺的黑暗歷史，引發民眾對疫苗的懷疑，以及對戴口罩、打疫苗等防疫政策的反感。

去年10月，他在保羅研究所(Ron Paul Institute)演講時，屢次提到納粹時代，有意無意把各國政府的抗疫措施，描述成「意在恐嚇人民放棄批判思考」的惡政。

疫苗 納粹 博物館

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