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游泳健將如今連騎腳踏車都累 新冠患者痊癒後仍受長期後遺症所苦

中央社／舊金山23日專電
圖為11日加州一名護士在加護病房檢查感染新冠病毒的患者身體狀況。(歐新社)
圖為11日加州一名護士在加護病房檢查感染新冠病毒的患者身體狀況。(歐新社)

接種疫苗降低染疫重症或死亡已是常識，但研究指出美國1/3染疫民眾在痊癒後仍面臨長期的健康問題；對於接種疫苗、戴好口罩染疫且有後遺症，有民眾感到「憤怒」。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗問世之前的染疫者，許多美國人經歷數周或數個月的病症；另有些案例出現難以理解的「COVID長期症狀」（long COVID），包括慢性疲勞、呼吸急促、嗅覺消失、肌肉無力、腦霧、甚至精神方面的疾病。

COVID-19染疫痊癒者面臨長期的後續健康問題，世界衛生組織（WHO）定義為COVID長期症狀。

疫苗開打了一年，關於COVID長期症狀的研究仍不足，加州大學舊金山分校醫學系主任瓦契特（Bob Wachter）曾在本月推文指出，對此有點擔憂，「即使疫苗看似降低COVID長期症狀的風險...卻仍是隱憂，但目前我們沒法多做些什麼，只能等待與觀察」。

「舊金山紀事報」網站22日報導，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）把COVID長期症狀列為「公衛的優先事項」，估計多達3成染疫者有相關後遺症。

為了深入了解究竟「哪些人」及「為什麼」會有COVID長期症狀，美國國家衛生研究院成立RECOVER專案，以11.5億美元的研究經費打算找出原因。

這是一個全美的研究聯盟，有數千名患者、數百名科學家和數十家機構參與，加州大學舊金山分校（UCSF）和史丹佛大學也在其中。

史丹佛醫院有位不具名的病人去年3月接種疫苗、9月確診，她的孩子年紀太小尚無法接種疫苗，孩子在學校染疫後回家傳染給大人。確診4個月後，她的嗅味覺仍失靈、心悸、睡不好，且情緒起伏大。

染疫之前，她是游泳高手；染疫後，她連騎腳踏車都覺得累。伴隨的症狀還包括一耳聽力不佳、視力模糊、呼吸急促、慢性頭痛和經常性的腹痛。

她是醫院工作者，現在在家工作。她感到「憤怒」，並指出：「我們遵守防疫規定、戴N95口罩，而且接種疫苗。」從一名健康的人轉為無法控制自己的身體狀況，讓人深感無助、難以接受。

31歲的舊金山民眾麥康（Charlie McCone）也是覺得「憤怒」，他懷疑自己在2020年3月染疫，當時沒有進行檢測；到現在，他仍然極度疲累、呼吸困難、肌肉疼痛、身體左半邊虛弱，有血壓、心跳不正常等現象。去年春天他接種疫苗，9月染疫，經常臥床，有心理準備會長期失能。

麥康參與RECOVER專案的臨床試驗卻不是很滿意，他認為這項研究只觀察參與者，沒能提出對長期症狀患者的治療辦法。他說，不探討COVID長期症狀，等同沒有看到COVID的全貌。

疫苗 舊金山 加州大學

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