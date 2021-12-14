補強針對Omicron病毒有效 但...到底要打到什麼時候？

旅客在印尼雅加達機場等待檢查接種文件。追加施打第三針者在預防感染Omicron變種病毒的保護力高，但因應不斷出現的變種病毒，民眾要打疫苗到什麼時候。（路透）

英國金融時報（FT）報導，最近發布的研究均顯示，追加施打第三針（補強劑）者在預防感染Omicron變種病毒 的保護力，確實高於接種兩劑者，卻也令人好奇，為因應不斷出現的變種病毒，民眾要打疫苗 到什麼時候。

•為什麼第三針的保護力遠比接種兩劑高？

現在的新冠疫苗是設計成對付最早在中國武漢被發現的原始病毒株。但接種第三針大幅會增強免疫系統的程度，提高到足以產生更強的抗體大軍圍攻新冠病毒，就算病毒體已大幅變異也是如此。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）的初期實驗室研究數據顯示，接種第三劑輝瑞／BNT疫苗，能讓對抗Omicron病毒的中和抗體增加25倍，進而提高保護力到兩劑疫苗對抗原始病毒株時的表現。

英國衛生安全局從Omicron病毒感染者觀察到的真實世界數據也顯示，第三劑接種BNT與莫德納疫苗者，對抗Omicron病毒的預防染疫保護力達到70%-75%。

•現在有在開發專門針對變種病毒的疫苗嗎？

疫苗製造商已在調整設計，以生產專門對付Omicron病毒的新冠疫苗。輝瑞表示，明年3月前可望問世，因為mRNA疫苗技術可用於快速生產針對特定變種病毒的疫苗。但疫苗的上市時間大致上仍取決於實驗時間，監管當局可能會要求業者另外進行一項費時至少兩個月的實驗。

醫療分析機構Airfinity測估，在最理想情況下，明年10月前只能取得60億劑針對Omicron病毒的疫苗。若疫苗製造商把半數產能轉為生產新疫苗，這個目標最快要到2023年1月才能達成。

•那人們要一直打補強針嗎？

目前科學界對於是否每年都須接種新冠疫苗，如同流感病毒，還沒有共識。目前新冠疫情已在多國蔓延的程度，提高了新冠病毒變異的機會，也會出現可能降低疫苗效力的變種病毒。

都柏林聖三一學院實驗免疫學教授Kingston Mills預測，從Omicron大幅變異的程度來看，民眾將「永無止盡地」需要接種補強針。他說：「這很大程度取決於我們控制住全球疫情的速度有多快」「若病毒不斷在疫苗覆蓋率低落的非洲部分地區突變，我們也只能乾瞪眼。」