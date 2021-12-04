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明州Omicron確診者 赴紐約動漫展 35同伴半數染疫

編譯陳韻涵／綜合4日電
美國首例本土Omicron上月曾參加紐約動漫展。圖為11月20日的動漫展一隅。(Getty Images)
美國首例本土Omicron上月曾參加紐約動漫展。圖為11月20日的動漫展一隅。(Getty Images)

明尼蘇達州衛生官員3日表示，與Omicron確診男子一起參加紐約動漫展的35名友人篩檢後，約半數人染疫，但還不確定感染何種新冠病毒。

明州傳染病與防治中心病毒科主任依瑞斯曼(Kris Ehresmann)說：「我們還不知道是否會出現很多Omicron病例，也可能是Delta變異株感染，這場動漫展可能會出現許多確診病例。」

紐約2021年動漫展11月19日至21日舉行，吸引約5萬3000人參加；依瑞斯曼表示，目前的動漫展疫情發展還無法確認是誰傳染給誰，以及病毒擴散的時程。

感染Omicron的明州男子除參加紐約動漫展，也去了紐約市其他地方；聯邦疾病防治中心(CDC)、紐約及明尼蘇達等州的公衛官員已著手調查相關接觸史。

依瑞斯曼坦言，動漫展匯集來自全國各地的許多人，可能成為病毒超級傳播事件；他說，若這位確診的明州男子是在紐約染疫，他11月18日飛抵紐約，22日出現症狀，凸顯Omicron的潛伏期很短。

公衛官員表示，染疫的明州男子已完成接種兩劑疫苗且在11月打了補強針；此人症狀輕微，上月24日已康復；此人與其他人同住，同住者中有一人快篩呈陽性。

紐約動漫展主辦單位發表聲明澄清，許多人猜測這位明州男子是在前往紐約的途中感染Omicron病毒，也有可能是他從紐約返家途中染疫，無人知曉確切染疫時間點。

動漫展主辦單位此次要求12歲以上的參加者出示少接種一劑疫苗的證明，這是紐約市室內活動的規定，且必須戴口罩。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)日前呼籲，曾參加動漫展者若出現疑似症狀，必須盡速篩檢並採取防疫措施；紐約市與紐約州的衛生當局、紐約檢測和追蹤小組(Test and Trace Corps)，以及CDC已動員聯繫動漫展參與者。

約翰霍普金斯大學健康安全中心(Johns Hopkins Center for Health Security)傳染病學者珍妮佛‧諾佐(Jennifer Nuzzo)表示，在大型活動的確診者接觸史追蹤案例中，當局會追溯與確診者相處時間最多的對象，如朋友或用餐對象，但不太可能追蹤與此人短期接觸者，後者恐怕成為防疫破口。

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