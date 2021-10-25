寧辭職拒接種雖不到1成 雇主擔憂受衝擊 警消軍方煩惱

拜登 總統頒布嚴格的新冠疫苗 接種令後，外界有聲音擔憂員工出走，也有部分拒絕接種者揚言辭職；美國 廣播公司(ABC)報導，確實存在部分態度堅決的反疫苗者，雖然比率甚低，但論總人數也不算少，足夠讓警消、甚至軍方對此感到煩惱。

拜登的接種令要求，全國聘用100名員工以上企業，以及聯邦政府承包商的員工都必須接種疫苗，預計12月起生效；這可能會造成部分員工出走，但比率甚低，從各州、城鎮、企業提及的數據來看，大概只有十分之一。

但就算只有「一成」，總人數仍十分龐大，一些行業如國防部承包商、以及警消、教育、醫療照護等機構尤其擔憂。為海軍承建軍艦的造船廠「巴斯鋼鐵廠」(Bath Iron Works)工會就估計，接種令將讓公司損失三成員工、人數達1000人。

三代都在巴斯鋼鐵廠的焊接工謝瓦利埃(Josh "Chevy" Chevalier)就表示，他在疫情期間從未停工過一天，但他已準備好為接種令的施行而出走做準備，「大家都在為憲法所彰顯的權利而戰，大家有權依他們想要的方式生活。」

一些辭職的員工可能轉向不須員工接種疫苗的中小型企業，例如求職網RedBalloon就會要求，雇主若在該網站上開職缺時，不得將疫苗接種與否列為聘用資格要求；據該網站創辦人的說法，目前已有超過800間小企業在上面開職缺。

美國商會等組織示警，如果大批員工出走到中小企業，可能會讓準備迎接節日旺季的大型零售業者，在當前供應鏈危機的背景下，面臨新的挑戰。

佛州、蒙大拿州、德州等，已決定將採取行動抵制拜登的接種令，德州州長艾伯特(Greg Abbott)18日簽署行政命令，禁止州內任何實體機構祭出疫苗要求；佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)也說，疫苗的選擇自由不應影響到求職自由，將與議會提法案抵制。

第一位因未接種疫苗而遭到解雇的大學教練、華盛頓州立大學足球教練羅洛維奇(Nick Rolovich)已決定發起訴訟；隨著接種令的施行，個人、地方、機構、聯邦之間的糾紛恐怕只會有增無減。