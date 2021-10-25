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5~11歲兒童最快11月接種 CDC：萬聖節盡情上街討糖吧

編譯林梅婕／綜合24日電
由於評估結果良好，專供兒童使用的輝瑞疫苗可望在11月開始接種。(美聯社)
由於評估結果良好，專供兒童使用的輝瑞疫苗可望在11月開始接種。(美聯社)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，5歲至11歲兒童最快可在11月初接種輝瑞(Pfizer)的新冠疫苗，預計這些兒童在感恩節前至少可接種一劑；聯邦疾病防治中心(CDC)主任24日更坦言，近來確診數據持續下降的消息令人振奮，但也不可掉以輕心。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)22日公布輝瑞為兒童接種降低疫苗劑量的評估數據，FDA諮詢小組也將在26日考慮是否批准緊急使用授權；但佛奇已在美國廣播公司(ABC News)節目「本周」(This Week)上表示：「輝瑞的有效性和安全性數據看來都很好」

輝瑞試驗期間僅為該年齡層受測者接種一般成人劑量的三分之一，該公司宣稱兒童接種後能有效預防出現感染症狀的風險，有效性達91%。

雖然兒童接種還是可能出現疲勞、頭痛、肌肉痠痛或畏寒的副作用，但FDA指出，依照數據看來目前還沒有心肌炎、心包膜炎、心臟外膜發炎、或其他罕見併發症的案例發生。

CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)透過「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)表示，儘管目前全美單日確診量平均仍有7萬例，但是和上個月相比已經緩和許多，她說：「數據會自己說話，和9月相比確診量已減少超過50%，但我們也不可因此太過自滿。」

該節目主持人華勒斯(Chris Wallace)指出，氣溫下降使人們在室內群聚的機率增加，是否可能因此造成第五波疫情的上升，瓦倫斯基回答：「確診量下降，我們確實倍受鼓舞，但我的經驗告訴我，不能太自滿，因為病毒還是會不斷找機會；所以我們需要更多人接種疫苗，才能預防你說的事發生。」

提及萬聖節，瓦倫斯基也鼓勵孩子們盡情上街討糖，她說：「穿好你的裝扮，到外面去，好好享受不給糖就搗蛋的遊戲吧。」

不過瓦倫斯基強調仍應避免參加大型聚會：「即使在室外，我還是不建議跟一大群人聚在一起、像你在美式足球比賽那樣；有些大人沒打疫苗，你的小孩也是；但討糖的活動是分散來進行的，這樣對孩子們比較安全。」

疫苗 輝瑞 FDA

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