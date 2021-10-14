阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

羅比森和妻子今年迎接女兒的誕生。（電視畫面截圖）

美國 一位23歲爸爸上月經歷妻子染疫、生下早產嬰的傷心事，當母女在醫院求生時，有位善心護士幫助他們在全美募集嬰兒用品；遺憾地染疫產婦沒能看到愛心祝福就過世了。

「華盛頓郵報」（Washington Post）網站13日報導，阿肯色州的護士史瓦茲（Ashlee Schwartz）在上月初注意到羅比森（Eric Robison）總是神情失落，隔著玻璃凝視住在加護病房裡、剛生下不足月女兒的染疫妻子艾蜜莉（Emily）。

好心護士史瓦茲擔心艾蜜莉的狀況不妙，想表達關心，於是問羅比森，「哪裡可以找到給你們寶寶的禮物清單？」

他回答，「不知道那是什麼」。

在美國的文化傳統，針對新人結婚、寶寶誕生等人生大事，會由當事人開出喜歡與用得到禮物清單，再讓親朋好友依照交情，從中選購送禮。

史瓦茲覺得受到召喚，希望盡己所能幫忙這個年輕的家庭。

當過媽媽的史瓦茲立即以行動展現人間溫情，她幫羅比森一家建立嬰兒用品清單，從尿布、玩具到禮卡樣樣周到。她把禮物連結送給幾位醫院的同事，希望有人願意愛心捐助幾件。

羅比森和妻子4年多前在社群媒體臉書（Facebook）上結緣、相戀而結婚；兩人準備在今年迎接女兒的誕生。

疫情蔓延時，羅比森自認年輕，不認為自己會染疫，他不戴口罩 。他的妻子有氣喘毛病，經常戴著口罩，但夫妻倆都沒有接種COVID-19疫苗 。

在倉儲的工作羅比森確診後隔天傳染給孕期的妻子，當發現寶寶沒有胎動時，他們趕往醫院，他的妻子歷經緊急剖腹產，生下不足月的女兒，母女各自在加護病房接受重症照護。

等到羅比森染疫康復，他日常的生活不是在醫院探望妻女，就是孤單地躺在家中的床上，覺得人生毫無希望。

出乎意外，來自全美各地的人們看到愛心護士史瓦茲幫忙建立的禮物清單，又讀到羅比森的相關報導之後，幾乎把物品都幫忙買齊了；另一個網路募款活動，在10天內替這個年輕家庭籌到1萬2000美元。

羅比森的妻子在寶寶出生3周後，於上月20日去世，她沒能回家看到全美各地民眾給予他們的愛心祝福。當時的早產兒，出生體重還不到3磅（約1361公克），目前已經長到5磅（約2.3公斤），可望於兩周後出院。

原本是陌生人，護士史瓦茲把羅比森當成她的弟弟，除了邀請羅比森到家裡用餐，並協助單親爸爸的他應該怎麼準備好照顧小女嬰的工作。

人生的角色有會互換。深具同理心的史瓦茲說，「他的故事可能是我的故事」，只希望羅比森可以得到更多的援助。羅比森對史瓦茲充滿感恩，並謝謝那些延續史瓦茲慷慨之舉的所有其他人。羅比森後悔沒有接種疫苗，現在，他改戴兩層口罩，口袋裝著乾洗手液，嚴正看待病毒。

阿肯色州的疫苗接種率較為緩慢，根據華郵整理的數據，該州疫苗覆蓋率約46%。報導指出，自疫苗推出以來，對於孕婦接種的建議不夠明確且安全數據不足，以致於有些孕婦卻步。根據疾病管制暨預防中心（CDC）數據，截至9月下旬，美國至少有171名孕婦因 COVID-19去世。