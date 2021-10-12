新冠口服藥 默克藥廠申請FDA緊急授權

默克藥廠與合作夥伴瑞奇貝克醫療公司開發新冠口服藥，已向聯邦食品暨藥物管理局申請緊急授權。(美聯社)

近來有關新冠肺炎 治療藥物研發陸續傳出新消息，默克藥廠(Merck)與合作夥伴瑞奇貝克醫療公司(Ridgeback Therapeutic)11日發布新聞稿指出，已向聯邦食品暨藥物管理局(FDA )申請治療新冠病毒口服用藥緊急授權；而英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)也在同日宣布，自家的新冠病毒抗體療法最近的試驗結果證實，可有效預防重症及死亡，已在上周向FDA申請授權。

根據初期臨床實驗報告，默克的「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)口服藥，能讓感染新冠病毒患者住院率及死亡率都降低大約一半。華盛頓郵報報導指出，在疫苗仍然取得不易的貧窮國家，這款藥品可能更顯重要。

默克藥廠與瑞奇貝克醫療公司指出，除了向FDA申請「莫納皮拉韋」的緊急授權，還打算在未來幾個月裡，向其他國家或行銷市場也申請緊急授權。

報導指出，雖然美國 主管機會尚未核准緊急授權，但「莫納皮拉韋」已經進入生產，藥廠也以同意一旦核准過關，將把這款新藥賣給美國等國。

另一方面，阿斯特捷利康表示，他們所研發的新冠抗體療法、又稱AZD7442，經試驗證實可大幅降低患者感染新冠肺炎後的重症及死亡的機率，幅度達67%。

阿斯特捷利康執行副總潘加洛斯(Mene Pangalos)說：「AZD7442試驗的一項重要結果，在治療或預防新冠肺炎惡化的研究上出現愈來愈多證據，證實我們的長效抗體組合實屬有效；在染疫初期投入我們的抗體治療可明顯減緩重症，而且保護力持續超過六個月。」

去年6月由阿斯特捷利康與田納西州泛德堡大學醫學中心共同研發出這項抗體治療，期間也獲得美國政府支持，衛生部還曾提供資金。

根據申請文件提供的數據，阿斯特捷利康聲稱抗體療法能77%有效阻止新冠肺炎的病症。