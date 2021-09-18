孕婦染新冠肺炎產死胎 密西西比州案例增加

密西西比州衛生廳廳長多布斯(Thomas Dobbs)表示，新冠肺炎疫情 爆發以來，密州已有72名未接種疫苗 的孕婦染疫後胎死腹中，凸顯新冠病毒對胎兒的威脅。

多布斯表示，這種情況在疫情之初便陸續出現，且州政府只記錄懷孕20周後的病例，就已經比預期還多出一倍，「這些悲劇令人難過，但目前(疫苗普及)已經有辦法預防。」

他表示，當局已介入調查八名孕婦染疫後死胎的情況，這些案例都發生在過去四周、Delta變種病毒 快速擴散的期間。密州健康官員呼籲孕婦接種疫苗，保障母胎健康與安全。

密州傳染病學者拜爾斯(Paul Byers)說：「我們鼓勵孕婦，請你們接種疫苗。」他自述女兒接種疫苗後，最近生下一名健康的寶寶，「那將會是確保母胎健康的最佳辦法。」

研究人員發現，孕婦近期染疫重病的風險增加，許多人住院、入住加護病房，甚至需要靠呼吸器維生；此外，染疫孕婦早產的機率也較高，部分染疫孕婦緊急剖腹搶救嬰兒性命。

多項研究顯示，接種新冠疫苗並不會增加流產的風險後，聯邦疾病防治中心(CDC)上月開始呼籲孕婦接種疫苗，但孕婦的疫苗覆蓋率不如預期，目前僅24%孕婦至少打了一劑疫苗。

CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說：「疫苗安且有效，面對傳染力強的Delta變種病毒，以及未接種疫苗孕婦重病案例增加，提高疫苗覆蓋率的需求更加迫切。」

密州整體疫苗接種率排在全美倒數第二，僅不到40%的居民完全接種，48%的人至少打一劑疫苗。